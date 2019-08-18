İstanbul'da su baskınları - İmamoğlu: Meteoroloji'den ikaz çok gecikmiş

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün yaşanan yoğun yağmurun, su baskınlarına neden olduğu yerlerde incelemelerde bulundu.

İmamoğlu, Meteoroloji'nin uyarı yapmakta çok geciktiğini belirterek "Gecikme olması bizi üzdü" ifadelerini kullandı.

Önce Eminönü ve Unkapanı bölgesinde incelemelerde bulunan İmamoğlu, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu "15-20 dakika içinde saatte 114 kiloyu bulan baş edilemez bir yağmur. Meteoroloji'den ikaz çok gecikmiş. Orta şiddet diye rapor edilmiş yaklaşık 40 kilo diye ikaz geçilmiş ama çok büyük bir fark var arada" dedi.

İmamoğlu, "Tatile çıktı" haberleriyle ilgili olarak gelen soru üzerine "Boş konuşan boş konuşuyor zaten makamı ne olursa olsun. İmamoğlu neden tatildeymiş, bak sen... Bizim tatilimiz de şeffaf. İki gün Hacıbektaş'taydık. İki gün de ailemizle olduk. Bu tarihte afet olursa elbette koşar geliriz" dedi.

İBB dün İmamoğlu'nun yıllık izinde olduğunu açıklamıştı.

İmamoğlu ardından İstanbul'daki yağmur sonrası, etkilenen yerlerle ilgili bilgi almak için AKOM'a (Afet Koordinasyon Merkezi) ve oradan yine yağmurdan etkilenen Üsküdar'a gitti. İmamoğlu ziyaretlerini sosyal medya hesaplarından da paylaştı.

İstanbul'da dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur su baskınlarına neden olmuş, Unkapanı alt geçidinde bir kişinin cansız bedeni bulunmuştu.

Eminönü alt geçidi ve Kapalıçarşı'yı da su bastı.

Telif hakkı dha Image caption Eminönü alt geçidinde esnaf, mağazalarındaki ürünleri kurtarmaya çalıştı

İl genelinde etkili olan sağanak yağmur geçişleri neticesinde Fatih'te metrekarede ortalama 110 kg yağış kaydedildi.

Su baskınının ardından Kapalıçarşı'yı ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çarşının yenilenen çatısının su geçirmediğini fakat çatıdan toplanan suyun aktarıldığı kanalizasyon sisteminin tıkanması nedeniyle baskının gerçekleştiğini söyledi.

Ersoy, bunun bir daha yaşanmaması için büyükşehir ve ilçe belediyeleriyle birlikte bir proje yürüteceklerini ekledi.

Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar, Kadıköy, Ümraniye ilçelerinde ise metrekareye ortalama 30- 40 kg yağış düştü.

İBB ekipleri sel baskınları ve su birikintilerinin yaşandığı bölgelere İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım, Çevre Koruma, Park Bahçeler, İBB Trafik ve zabıtaya bağlı 2 bin 148 personel 645 araç ve iş makinesi ile müdahale etti.

Üsküdar Bosna Bulvarı, Göktürk Sokak'taki yol çöktü. Sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Sel suları nedeniyle kaldırım da aşınırken, yol kenarındaki elektrik direkleri yan yattı.

Telif hakkı dha Image caption Göktürk Sokak

Çatalca'da bir elektrik direğine yıldırım düşmesi nedeniyle elektrik kesintileri yaşandı.

Kapanan yollar nedeniyle kent genelinde trafik yoğunluğu arttı.

Vapur seferleri iptal oldu, İstanbul Boğazı da bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

Telif hakkı dha Image caption Kabataş'ta su baskını tramvay seferlerini etkiledi

T1 Kabataş Bağcılar tramvay hattı, TF1 Maçka Taşkışla teleferik hattı ve TF2 teleferik hattı da Cumartesi öğlen saatlerinde durdurulduktan sonra tekrar işlemeye başladı.

Kadıköy Kurbağalıdere'de de bir tekne battı.

Telif hakkı dha Image caption Eminönü alt geçidi

Yağışlar İstanbul dışında Marmara bölgesinde de etkili oldu.

Telif hakkı dha Image caption Kocaeli'nde araçlar yolda mahsur kaldı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yoğun yağmur yağışı nedeniyle su baskınları yaşandı. TEM Otoyolu Dilovası ilçe geçişi sel suları nedeniyle kısa süreliğine ulaşıma kapanırken, fındık büyüklüğünde dolu yağdı.

Telif hakkı dha Image caption Bursa'daki hortum

Bursa'da öğle saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle birçok ev ve işyerinin giriş katlarını su basarken, yollar göle döndü. Bursa'nın Gemlik açıklarında görülen ve 15 dakika süren hortum, korkuya neden oldu.

Telif hakkı dha Image caption Susurluk

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, etkili olan sağanak nedeniyle bazı evlerin bodrum ve giriş katlarını su bastı, yollarda oluşan su birikintileri trafikte aksamalara yol açtı.

Yağmurun hafta sonu Batı Karadeniz ve İç Anadolu'da da etkili olması bekleniyor.