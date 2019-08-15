Telif hakkı Getty Images

ABD ile Türkiye arasında Suriye'nin kuzeyinde koordineli bir şekilde oluşturulması kararlaştırılan "güvenli bölge" konusunda temaslar hızlanırken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Henüz detaylandırılması gereken bir çok konu var" dedi.

Ankara'da Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela Tunis ile ortak basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, "güvenli bölge"nin derinliğiyle ilgili tartışmalara da değindi.

Çavuşoğlu, "ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 mil sözü var, YPG'nin çıkarılması gerekiyor" dedi.

"Türkiye'den bu bölgeye dönmek isteyen başta Kürtler olmak üzere çok sayıda Suriyeli var" diyen Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Söylediğimiz ABD'nin bir oyalama taktiğinin geçerli olmayacağı. Maalesef Münbiç'te böyle bir oyalamaya gittiler, sözlerini tutmadılar."

Akar, '30-40 kilometrelik bir derinlik gerektiğini söyledik' demişti

Henüz oluşturulması planlanan "güvenli bölge"nin genişliği ve derinliği konusunda ortak bir açıklama yapılmış değil.

20 mil yaklaşık 32 kilometreye tekabül ediyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Pazartesi günü TRT Haber'e konuşmuş, "Her platformda, her ortamda güvenliğimiz bakımından 30-40 kilometrelik bir derinlik gerektiğini söyledik" demişti.

Ankara'da 7 Ağustos'ta tamamlanan Türkiye-ABD ikili görüşmeleri sonunda bir açıklama yapılmış ve Suriye'nin kuzeyinde yerinden edilmiş Suriyelilerin dönüşünü kolaylaştırmaya yönelik güvenli bir koridor oluşturulması ve bunun için bir Müşterek Harekât Merkezi kurulması konularında hemfikir olunduğu kaydedilmişti.

Amerikan Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) dün akşam yapılan açıklamada ise "güvenli bölge" çalışmaları kapsamında Müşterek Koordinasyon Merkezi kuruluşu konusunda seçeneklerin değerlendirildiği belirtildi.

Pentagon Sözcüsü, "Güvenlik mekanizmaları aşama aşama hayata geçirilecek" dedi.

Telif hakkı DHA Image caption Milli Savunma Bakanlığı

Öte yandan Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge'nin hazırlık çalışmaları kapsamında bugün üst düzey bir ABD askeri heyetinin Şanlıurfa'ya gideceği duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, "Şanlıurfa'ya gelen ABD'li 6 kişilik bir heyet ile altyapı ve kurulum çalışmalarına başlanmış, kritik fonksiyonların tesisi sağlanmıştır. Müşterek Harekât Merkezi'nin tesisi ve faaliyetlerinin bir an önce başlamasına yönelik çalışmalar zaman gecikmesine mahal vermeden sürdürülmektedir" denilmişti.