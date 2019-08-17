17 Ağustos depreminde yaşamını yitirenler törenle anıldı

Telif hakkı dha

17 Ağustos 1999 depreminin 20. yıldönümünde depremden etkilenen kentlerde yaşamını kaybedenler için anma törenleri düzenlendi.

Depremin merkez üssü Gölcük'te düzenlenen törene Kocaeli Vali Vekili Dursun Balaban, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yabancı ülkelerin temsilcileri, depremde yakınlarını kaybedenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Meydana gelen deprem sonrasında bir bölümü suyun altında kalan Kavaklı Sahili'nde günün ilk saatlerinde düzenlenen törende hayatını kaybedenler için dualar okunup lokma dağıtıldı.

Törende konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yaşanan büyük felaketin ardından önemli dersler çıkarıldığını belirterek, "Yüreğimiz buruk, gönül isterdi ki bu şehirde böyle bir şey yaşanmasın, onca can kaybolmasın, onca insan depremden etkilenmesin. Biz bu gerçeği maalesef acı bir şekilde öğrendik. Önümüzdeki süreçte inşallah bir daha bunları yaşamayacağız. Tekrar olması muhtemel depremlere hazırlanarak gerekli her şeyi yaptık. Çocuklarımıza, deprem eğitimi vererek hazırlıklarımızı yapıyoruz bundan sonra da yapacağız" dedi.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ise "Saat tam 3'ü 2 geçe bundan 20 yıl önce meydana gelen asrın felaketinin tam 20'inci yılında buradayız. Ben burada bu akşam buraya katılım gösteren tüm hemşerilerime hassasiyetleri nedeniyle teşekkür etmek istiyorum. Gördüğünüz gibi şehir yeniden imar edildi. Tabiri caizse Gölcük yeniden küllerinden doğdu. Bu akşam ebediyete uğurladığımız eşimiz, dostumuz, yakınlarımız tekrar geri gelmemek üzere bu dünyadan gittiler" dedi.

Soylu Yalova'da: Bu yılı afetlere hazırlık yılı ilan ettik

Yalova'da düzenlenen törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 17 Ağustos 1999'da Türkiye'nin büyük bir doğal afetle karşı karşıya kaldığını belirtti.

Telif hakkı dha

Deprem haberini aldıkan sonra deprem bölgesine gittiğini belirten ve orada karşılaşmış olduğu tabloyu anlatan Bakan Soylu, "Cesetler yerdeydi. Kimin nereye koşuşturduğu belli olmayan kıyamet günü gibiydi" dedi ve ekledi:

"Bu yılı afetlere hazırlık yılı ilan ettik. Yapmamız gereken çok işimiz var."

Telif hakkı dha Image caption Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir

Sakarya'da düzenlenen törende konuşan Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir yaptığı konuşmada, "Her şehrin bir hafızası var, şehirlerde insanlar gibi o hafızalarında acı, tatlı anılarını muhafaza ediyorlar. Sakarya'mızda da yaşanan depremlerin her biri o şehir hafızasında acı hatıra olarak kaldı. Alınması gereken dersler, yapılması gereken yerler yapılmış, tedbirler oluşturulmuşsa biz bunlardan dersi almışız demektir, yoksa aynı şeyleri tekrar tekrar yaşayacağız demektir. Eğer biz ders almıyorsak tarihteki olaylar tekerrür edecek şekilde tekrar tekrar yaşamak zorunda kalacağız demektir. Bunlardan ders alarak, geleceğe daha iyi hazırlanıp insanımız için daha güzelini yapma gayreti içerisinde olmalıyız" dedi.

Depremin İstanbul'da en fazla etkili olduğu Avcılar'da hayatını kaybeden 246 kişi dün gece anıldı. Ölenlerin yakınları ile çok sayıda vatandaş depremin olduğu saat olan 03.02'de saygı duruşunda bulunarak, Deprem Anıtı'na karanfiller bıraktı.

Telif hakkı dha

Anma sonrası açıklamalarda bulunan Avcılar Belediye Başkan Vekili Tuncay Gündüz, "17 Ağustos bizim acılarımızın tazelendiği gündür. Üzerinden 20 yıl geçmiş olmasına rağmen hala kapanmayan bir yaradır bizim için.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, 17 Ağustos Marmara depreminin 20'nci yıl dönümü dolayısıyla sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından mesaj yayımladı. Altun, mesajında, "Üzerinden 20 yıl geçse de 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin acısı hala yüreğimizde. Yitirdiğimiz canlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Allah ülkemizi her türlü afetten korusun. Ne olur ihmal etmeyelim; afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı olalım" dedi.

AFAD'dan son 119 yılın deprem haritası

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı Türkiye'de 1900 ile 2019 arasındaki son 119 yılda meydana gelen depremlerle ilgili istatistikleri paylaştı.

Telif hakkı dha

Sartısıntıların neden olduğu afetlerde büyük kayıplar yaşandığını ortaya koyan AFAD Deprem Dairesi'nce hazırlanan verilere göre; Kuzey, Doğu ve Batı Anadolu fay hatlarındaki deprem kuşağında bulunan Türkiye'nin çeşitli kentlerinde 1900 ile 2019 tarihleri arasında can kaybı, ağır hasar veya yıkıma neden olan 240 deprem meydana geldi. Son 119 yılda 4.0 ile 7.9 arasında değişen büyüklüklerde ise 13 bin 687 deprem meydana geldi. Bu depremlerde 86 bin 456 kişi hayatını kaybetti, 603 bin 131 yapı ise ya yıkıldı ya da ağır hasar gördü. Yüzlerce hayvanın da telef olduğu Türkiye'de 1900 sonrası meydana gelen değişik büyüklükleri gösteren deprem haritasında ise afetin yıkıcı etkisi görülüyor.