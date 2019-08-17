Roma Metin Çetin'i 3 milyon euroya Gençlerbirliği'nden transfer etti

Telif hakkı Twitter / AS Roma English Image caption Metin Çetin ve Cengiz Ünder

İtalyan birinci ligi Serie A ekiplerinden Roma, Gençlerbirliği'nden Mert Çetin'i 3 milyon euro karşılığında transfer etti.

Çetin'in transferiyle Roma'da gelecek sezon Cengiz Ünder'le birlikte iki Türk oyuncu oynayacak.

Roma kulübünden dün yapılan açıklamaya göre 22 yaşındaki Yıldırım Mert Çetin ile 30 Haziran 2024 tarihine kadar geçerli bir kontrat imzalandı.

Çetin Roma'da 15 numaralı forma ile oynayacak.

Transfer için Gençlerbirliği'ne 3 milyon Euro ödenirken, Çetin'in Roma tarafından başka bir kulübe satılması durumunda transfer ücreti 5 milyon euroyu geçerse Gençlerbirliği'ne de yüzde 10 pay verilecek.

Roma Sportif Direktörü Gianluca Petrachi, "Mert Çetin'i Roma'ya getirmiş olmaktan dolayı mutluyuz. Kendisi genç ama büyük umut vaat eden bir profile sahip" dedi.

Mert Çetin de, "Giyecek olduğum formanın öneminin farkındayım. Burada olmaktan çok memnunum" dedi.

Çetin, Roma kulübü ile taraftarlarının beklentilerini karşılamayı başaracağından emin olduğunu da söyledi.

Cengiz Ünder'in sözleşmesi uzatıldı

Roma kulübü geçen Perşembe günü de Cengiz Ünder ile sözleşme uzatmıştı.

2017'de Başakşehir'den Roma'ya transfer edilen Ünder, yeni sözleşme ile 30 Haziran 2023'e kadar Roma'ya bağlı olacak.

Ünder, sözleşmesinin uzatılmasıyla ilgili olarak "Roma'ya iki yıl önce gelmemden bu yana her geçen gün bu şehre, bu kulübe ve taraftarlara daha da aşık oldum" dedi.

Roma sportif direktörü Petrachi de "Cengiz'in saf bir yeteneğe" sahip olduğunu belirtti ve gelecek yıllarda takıma büyük teknik katkı sağlayacağından emin olduklarını söyledi.

22 yaşındaki Ünder, Roma formasıyla 65 maça çıktı ve 14 gol attı.

Roma'da Galatasaray'a geçici transfer

Öte yandan Roma'da oynayan Steven Nzonzi Galatasaray'a kiralandı.

Her iki kulüpten yapılan açıklamalara göre, anlaşma uyarınca Galatasaray Roma'ya 2019-2020 sezonu için geçici transfer ücreti ödemeyecek.

Nzonzi'ye ise 2019-2020 sezonu için 3.250.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecek.

Galatasaray'ın, 30.06.2020 tarihine kadar 16 milyon Euro transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu veya 500 bin Euro karşılığında 2020-2021 sezonu için tekrar kiralama opsiyonu bulunuyor.