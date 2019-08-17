İstanbul'da su baskınları: Bir kişinin cansız bedeni bulundu
İstanbul'da bugün sabah saatlerinden itibaren yağan yağmur su baskınlarına yol açtı.
Unkapanı alt geçidinde bir kişinin cansız bedeni bulundu.
Eminönü alt geçidi ve Kapalıçarşı'yı da su bastı.
İl genelinde etkili olan sağanak yağmur geçişleri neticesinde Fatih'te metrekarede ortalama 110 kg yağış kaydedildi.
Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar, Kadıköy, Ümraniye ilçelerinde ise metrekareye ortalama 30- 40 kg yağış düştü.
İBB ekipleri sel baskınları ve su birikintilerinin yaşandığı bölgelere İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım, Çevre Koruma, Park Bahçeler, İBB Trafik ve zabıtaya bağlı 2 bin 148 personel 645 araç ve iş makinesi ile müdahale ediyor.
Üsküdar Bosna Bulvarı, Göktürk Sokak'taki yol çöktü. Sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Sel suları nedeniyle kaldırım da aşınırken, yol kenarındaki elektrik direkleri yan yattı.
Çatalca'da bir elektrik direğine yıldırım düşmesi nedeniyle elektrik kesintileri yaşandı.
Kapanan yollar nedeniyle kent genelinde trafik yoğunluğu arttı.
Vapur seferleri iptal oldu, İstanbul Boğazı da bir süreliğine trafiğe kapatıldı.
T1 Kabataş Bağcılar tramvay hattı, TF1 Maçka Taşkışla teleferik hattı ve TF2 teleferik hattı da öğlen saatlerinde durdurulduktan sonra tekrar işlemeye başladı.
Kadıköy Kurbağalıdere'de de bir tekne battı.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, kuvvetli yağış konusunda uyarı yaptı.
Açıklamada, son radar verileri ve tahminlere göre, Avrupa Yakası'nda halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın bugün akşam saatlerine kadar Boğaz çevresi ve kuzey ilçeleri başta olmak üzere il genelinde kuvvetli olmasının beklendiği, bu nedenle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.
Yağışlar İstanbul dışında Marmara bölgesinde de etkili oldu.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yoğun yağmur yağışı nedeniyle su baskınları yaşandı. TEM Otoyolu Dilovası ilçe geçişi sel suları nedeniyle kısa süreliğine ulaşıma kapanırken, fındık büyüklüğünde dolu yağdı.
Bursa'da öğle saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle birçok ev ve işyerinin giriş katlarını su basarken, yollar göle döndü. Bursa'nın Gemlik açıklarında görülen ve 15 dakika süren hortum, korkuya neden oldu.
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, etkili olan sağanak nedeniyle bazı evlerin bodrum ve giriş katlarını su bastı, yollarda oluşan su birikintileri trafikte aksamalara yol açtı.
Yağmurun hafta sonu Batı Karadeniz ve İç Anadolu'da da etkili olması bekleniyor.