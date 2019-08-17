İstanbul'da su baskınları: Bir kişinin cansız bedeni bulundu

Telif hakkı dha Image caption Eminönü alt geçidi

İstanbul'da bugün sabah saatlerinden itibaren yağan yağmur su baskınlarına yol açtı.

Unkapanı alt geçidinde bir kişinin cansız bedeni bulundu.

Eminönü alt geçidi ve Kapalıçarşı'yı da su bastı.

Telif hakkı dha Image caption Eminönü alt geçidinde esnaf, mağazalarındaki ürünleri kurtarmaya çalıştı

İl genelinde etkili olan sağanak yağmur geçişleri neticesinde Fatih'te metrekarede ortalama 110 kg yağış kaydedildi.

Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar, Kadıköy, Ümraniye ilçelerinde ise metrekareye ortalama 30- 40 kg yağış düştü.

İBB ekipleri sel baskınları ve su birikintilerinin yaşandığı bölgelere İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım, Çevre Koruma, Park Bahçeler, İBB Trafik ve zabıtaya bağlı 2 bin 148 personel 645 araç ve iş makinesi ile müdahale ediyor.

Üsküdar Bosna Bulvarı, Göktürk Sokak'taki yol çöktü. Sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Sel suları nedeniyle kaldırım da aşınırken, yol kenarındaki elektrik direkleri yan yattı.

Telif hakkı dha Image caption Göktürk Sokak

Çatalca'da bir elektrik direğine yıldırım düşmesi nedeniyle elektrik kesintileri yaşandı.

Kapanan yollar nedeniyle kent genelinde trafik yoğunluğu arttı.

Vapur seferleri iptal oldu, İstanbul Boğazı da bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

Telif hakkı dha Image caption Kabataş'ta su baskını tramvay seferlerini etkiledi

T1 Kabataş Bağcılar tramvay hattı, TF1 Maçka Taşkışla teleferik hattı ve TF2 teleferik hattı da öğlen saatlerinde durdurulduktan sonra tekrar işlemeye başladı.

Kadıköy Kurbağalıdere'de de bir tekne battı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, kuvvetli yağış konusunda uyarı yaptı.

Açıklamada, son radar verileri ve tahminlere göre, Avrupa Yakası'nda halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın bugün akşam saatlerine kadar Boğaz çevresi ve kuzey ilçeleri başta olmak üzere il genelinde kuvvetli olmasının beklendiği, bu nedenle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Yağışlar İstanbul dışında Marmara bölgesinde de etkili oldu.

Telif hakkı dha Image caption Kocaeli'nde araçlar yolda mahsur kaldı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yoğun yağmur yağışı nedeniyle su baskınları yaşandı. TEM Otoyolu Dilovası ilçe geçişi sel suları nedeniyle kısa süreliğine ulaşıma kapanırken, fındık büyüklüğünde dolu yağdı.

Telif hakkı dha Image caption Bursa'daki hortum

Bursa'da öğle saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle birçok ev ve işyerinin giriş katlarını su basarken, yollar göle döndü. Bursa'nın Gemlik açıklarında görülen ve 15 dakika süren hortum, korkuya neden oldu.

Telif hakkı dha Image caption Susurluk

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, etkili olan sağanak nedeniyle bazı evlerin bodrum ve giriş katlarını su bastı, yollarda oluşan su birikintileri trafikte aksamalara yol açtı.

Yağmurun hafta sonu Batı Karadeniz ve İç Anadolu'da da etkili olması bekleniyor.