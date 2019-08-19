Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları görevden alındı

Telif hakkı DHA Image caption Ahmet Türk, Adnan Selçuk Mızraklı ve Bedia Özgökçe Ertan

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Bedia Özgökçe Ertan görevden alındı. Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mardin Valisi Mustafa Yaman, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; Mızraklı, Türk ve Ertan'ın "terör örgütleriyle iltisak-irtibatı olduğu", "terör örgütlerine destek verdikleri yönünde tespit ve deliller bulunduğu" belirtildi.

Açıklamada üç belediye başkanının, "haklarındaki adli/idari soruşturma/kovuşturmaların selameti için" Anayasa'nın 127. maddesiyle 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırıldıkları kaydedildi.

Ayrıca aynı kanunun 45. maddesi uyarınca üç ismin yerlerine belediye başkan vekillerinin görevlendirildiği kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görevden alınan belediye başkanlarından Adnan Selçuk Mızraklı hakkında 1 kovuşturma ve 8 soruşturma, Ahmet Türk hakkında 2 kovuşturma ve 4 soruşturma, Bedia Özgökçe Ertan hakkında da 1 kovuşturma ve 6 soruşturma dosyası bulunuyor.

Kararın açıklanması öncesi Diyarbakır, Mardin ve Van belediyeleri polis kordonuna alınmıştı.

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde yaklaşık Adnan Selçuk Mızraklı (ve Hülya Alökmen Uyanık) yüzde 63, Ahmet Türk (ve Figen Altındağ) yüzde 56, Bedia Özgökçe Ertan (ve Mustafa Avcı) da yüzde 54 oyla Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) eş belediye başkanları seçilmişlerdi.

Adnan Selçuk Mızraklı: Burada çok farklı bir niyet var

Sosyal medyada görevden alındığına ilişkin haberlerin yayılması sonrası BBC Türkçe'ye konuşan Adnan Selçuk Mızraklı, seçmen iradesinin bütün değerlerin üzerinde olduğunu söyledi.

"Burada çok farklı bir niyet var. Bu, Türkiye'deki siyaset ikliminin başka bir yere evriltilmesi, bundan sonraki siyasetin aritmetiğinden tutun ruhuna kadar, Türkiye'deki demokrasi değerlerine kadar, temsili bütün mekanizmalara olan güveni sarsacak bir darbe durumudur" diyen Mızraklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buna sadece görevden alma olarak bakmamak gerek. Orada üç büyük il tarif ediyor. Ama ortaya çıkan durumun gerek parlamento düzeyinde seçilmişler açısından güçlü yansımaları olacak, gerekse de yerellerde seçilmişler açısından ciddi sonuçları olacak.

"Türkiye bundan sonra başka bir Türkiye olarak yoluna devam eder. Artık demokrasi çıtası itibariyle bir kat daha aşağıya düşmüş bir yerden devam eder."

Öte yandan Diyarbakır'da bazı evlere baskınlar yapıldığı ve gözaltına alınanlar arasında Demokratik Bölgeler Partisi MYK üyesi Sevim Biçici ile HDP il yöneticisi Kadir İnanır'ın da olduğu öğrenildi.