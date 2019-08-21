Murat Dağı: Suyun kaynağındaki altın

Ege'nin ikinci yüksek dağı olan Murat Dağı, Anadolu'nun en önemli su kaynaklarından biri.

Uşak'la Kütahya arasındaki bu dağda altın ve gümüş madeni açılması söz konusu.

Maden şirketi kapasite arttırımı için yeni bir ÇED raporu sundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 8 Mayıs 2019'da raporu onayladı.

AKP'li Uşak ve Gediz Belediyeleri, Uşak Mimarlar Odası, Uşak Ziraat Odası, Kütahya ve Uşak Baroları, çevre dernekleri ve bölgenin insanları 3 Haziran'da iptal davası açtı.

MHP'li Kütahya, CHP'li Eskişehir, Odunpazarı, Tepebaşı belediyeleri ve Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi müdahil oldu.

Bilirkişiler 19 Ağustos'ta keşif için Murat Dağı'ndaydı.

Madene karşı olan belediyeler, çevre örgütleri ve yurttaşlar da.

BBC Türkçe keşif öncesinde Murat Dağı'na gitti; köylüler, çevreciler ve bilim insanlarıyla konuştu.

Grafikler: Osman Kaytazoğlu, Selim Büyükgüner

Katkıda bulunanlar: Ahmet Tok