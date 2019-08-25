Irak'ın kuzeyinde 3 asker hayatını kaybetti, 7 asker yaralandı
- 25 Ağustos 2019
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden 'Pençe-3' harekâtında, PKK ile çıkan çatışmada 3 askerin hayatını kaybettiğini, 7 askerin yaralandığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yaralı askerlerin hastaneye sevk edildiği, bölgedeki operasyonlara ise devam edildiği kaydedildi.
Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" denildi.
Bakanlık, harekât kapsamında Haftanin bölgesinde PKK'ya ait mevzii, sığınak ve barınakların vurulduğunu, 9 PKK'lının da öldürüldüğünü duyurdu.
Başka bir açıklamada ise ülke içinde ve dışındaki PKK'ya yönelik dün düzenlenen hava saldırılarında 24 PKK'lının öldürüldüğü bildirildi.
Dün icra edilen hava harekatları ile yurt içinde 11, sınır ötesinde de 13 olmak üzere toplam 24 PKK’lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/jiEDGJwcKO— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 25 Ağustos 2019
@tcsavunma tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımının sonu
Milletvekilleri, siyasiler ve diğer bazı kuruluşlar da Twitter üzerinden taziye mesajları yayımladı, yaralı askerlere şifa diledi.
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda, PKK'lı bölücü teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) 25 Ağustos 2019
@kilicdarogluk tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımının sonu
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 harekatında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen kahraman askerlerimize Cenab-ı Hakk'tan rahmet, kederli ailelerine sabırlar, yaralı askerlerimize acil şifalar dilerim. Milletimizin başı sağolsun... pic.twitter.com/vkPhb3tKeg— Emrullah İŞLER (@emrullahisler) 25 Ağustos 2019
@emrullahisler tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımının sonu
Irak kuzeyinde devam eden Pençe-3 harekâtında bölücü terör örgütü ile çıkan çatışmada şehit düşen kahraman askerlimize Cenab-ı Haktan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum.— Nurettin Canikli (@nurettincanikli) 25 Ağustos 2019
Milletimizin başı sağ olsun . 🇹🇷
@nurettincanikli tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımının sonu
#Irak'ın kuzeyinde sürdürdüğümüz Pençe-3 Harekatı kapsamında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman evlatlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı evlatlarımıza da acil şifalar diliyorum. pic.twitter.com/J9DPLI9621— Bülent Tüfenkci (@bulenttufenkci) 25 Ağustos 2019
@bulenttufenkci tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımının sonu
Irak’ın kuzeyinde PKK lı teröristlerce şehit edilen 3 askerimize Allah’tan rahmet,yaralı askerlerimize acil şifa,ulusumuza başsağlığı dilerim.— Levent Gök (@goklevent) 25 Ağustos 2019
@goklevent tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımının sonu
Irak kuzeyinde süren Pençe 3 harekatında PKK’lı teröristlerle yaşanan çatışmada 3 askerimizin şehit düştüğü, 7 askerimizin ise yaralandığı haberini üzüntüyle almış bulunmaktayız.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) 25 Ağustos 2019
Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.
@mansuryavas06 tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımının sonu
Irak’ın Kuzeyinde devam eden Pençe-3 harekatında, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen 3 askerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) 25 Ağustos 2019
@ekrem_imamoglu tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımının sonu
Irak'ın kuzeyinde hain terör örgütüne karşı yürütülen Pençe-3 Harekâtı'nda şehit düşen kahraman askerlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağolsun.. pic.twitter.com/XwB01wKbM2— Veysel Eroğlu (@VeyselEroglu) 25 Ağustos 2019
@VeyselEroglu tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımının sonu
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekâtında üç askerimiz şehit düşmüş, yedi askerimiz ise yaralanmıştır. Yüce Allah'tan Şehitlerimize rahmet, ailelerine ve milletimize baş sağlığı; yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. pic.twitter.com/Cg7IcfnY3E— İsmet Büyükataman (@buyukataman) 25 Ağustos 2019
@buyukataman tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımının sonu
Pençe-3 Harekatında, hain pkklı teröristlerle çıkan çatışmada 3 askerimiz şehit olmuş, 7 askerimiz yaralanmıştır. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. pic.twitter.com/Pi5X0KdVM3— İSMAİL KONCUK (@ikoncuk) 25 Ağustos 2019
@ikoncuk tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımının sonu
Irak'ın Kuzeyinde hain terör örgütü pkk ya karşı süren Pençe-3 harekatında üç Mehmetçiğimizi şehit verdik. Ayrıca yaralanan da var.— Durmuş Yılmaz (@DurmusYillmaz) 25 Ağustos 2019
Şehitlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine ve milletimize sabır diliyorum. Yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum.
@DurmusYillmaz tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımının sonu
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 harekatında çıkan çatışma sonucunda şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı; yaralanan askerlerimize acil şifalar dileriz. pic.twitter.com/hvmwDvfy3G— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 25 Ağustos 2019
@Fenerbahce tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımının sonu
Milletimizin Başı Sağolsunhttps://t.co/oIZxhRZfU6— Beşiktaş JK (@Besiktas) 25 Ağustos 2019
@Besiktas tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımının sonu