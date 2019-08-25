Irak'ın kuzeyinde 3 asker hayatını kaybetti, 7 asker yaralandı

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden 'Pençe-3' harekâtında, PKK ile çıkan çatışmada 3 askerin hayatını kaybettiğini, 7 askerin yaralandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yaralı askerlerin hastaneye sevk edildiği, bölgedeki operasyonlara ise devam edildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" denildi.

Bakanlık, harekât kapsamında Haftanin bölgesinde PKK'ya ait mevzii, sığınak ve barınakların vurulduğunu, 9 PKK'lının da öldürüldüğünü duyurdu.

Başka bir açıklamada ise ülke içinde ve dışındaki PKK'ya yönelik dün düzenlenen hava saldırılarında 24 PKK'lının öldürüldüğü bildirildi.

Milletvekilleri, siyasiler ve diğer bazı kuruluşlar da Twitter üzerinden taziye mesajları yayımladı, yaralı askerlere şifa diledi.

@kilicdarogluk tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda, PKK'lı bölücü teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun! — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) 25 Ağustos 2019

@emrullahisler tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 harekatında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen kahraman askerlerimize Cenab-ı Hakk'tan rahmet, kederli ailelerine sabırlar, yaralı askerlerimize acil şifalar dilerim. Milletimizin başı sağolsun... pic.twitter.com/vkPhb3tKeg — Emrullah İŞLER (@emrullahisler) 25 Ağustos 2019

@nurettincanikli tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Irak kuzeyinde devam eden Pençe-3 harekâtında bölücü terör örgütü ile çıkan çatışmada şehit düşen kahraman askerlimize Cenab-ı Haktan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum.

Milletimizin başı sağ olsun . 🇹🇷 — Nurettin Canikli (@nurettincanikli) 25 Ağustos 2019

@goklevent tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Irak’ın kuzeyinde PKK lı teröristlerce şehit edilen 3 askerimize Allah’tan rahmet,yaralı askerlerimize acil şifa,ulusumuza başsağlığı dilerim. — Levent Gök (@goklevent) 25 Ağustos 2019

@mansuryavas06 tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Irak kuzeyinde süren Pençe 3 harekatında PKK’lı teröristlerle yaşanan çatışmada 3 askerimizin şehit düştüğü, 7 askerimizin ise yaralandığı haberini üzüntüyle almış bulunmaktayız.



Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) 25 Ağustos 2019

@ekrem_imamoglu tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Irak’ın Kuzeyinde devam eden Pençe-3 harekatında, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen 3 askerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) 25 Ağustos 2019

@VeyselEroglu tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Irak'ın kuzeyinde hain terör örgütüne karşı yürütülen Pençe-3 Harekâtı'nda şehit düşen kahraman askerlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağolsun.. pic.twitter.com/XwB01wKbM2 — Veysel Eroğlu (@VeyselEroglu) 25 Ağustos 2019

@buyukataman tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekâtında üç askerimiz şehit düşmüş, yedi askerimiz ise yaralanmıştır. Yüce Allah'tan Şehitlerimize rahmet, ailelerine ve milletimize baş sağlığı; yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. pic.twitter.com/Cg7IcfnY3E — İsmet Büyükataman (@buyukataman) 25 Ağustos 2019

@ikoncuk tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Pençe-3 Harekatında, hain pkklı teröristlerle çıkan çatışmada 3 askerimiz şehit olmuş, 7 askerimiz yaralanmıştır. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. pic.twitter.com/Pi5X0KdVM3 — İSMAİL KONCUK (@ikoncuk) 25 Ağustos 2019

@DurmusYillmaz tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Irak'ın Kuzeyinde hain terör örgütü pkk ya karşı süren Pençe-3 harekatında üç Mehmetçiğimizi şehit verdik. Ayrıca yaralanan da var.

Şehitlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine ve milletimize sabır diliyorum. Yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. — Durmuş Yılmaz (@DurmusYillmaz) 25 Ağustos 2019