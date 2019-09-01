Barış Günü mitinglerinde kayyumlar protesto edildi

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1 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında bugün Türkiye'nin çeşitli kentlerinde mitingler düzenlendi.

İstanbul Kartal meydanında düzenlenen mitinge CHP ve HDP milletvekillerinin yanı sıra DİSK ve KESK gibi sendikalarla Türk Tabipler Birliği ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği gibi meslek örgütleri de katıldı.

Mitinge katılanlar bir yandan barış taleplerini dile getirirken diğer yandan da Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediyeleri'ne kayyum atanmasını protesto etti. Halkların Demokratik Kongresi "Kayyum barışa darbedir" pankartı taşıdı.

Mitingde görevden alınan Eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün gönderdiği mektup da okundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Barış Günü için Twitter'dan yayımladığı mesajında "Biz dünyada barış istiyoruz, bütün insanların kardeş olduğuna inanıyoruz. Kendi ülkemizde huzur içinde, barış içinde yaşamak istiyoruz" dedi.

Kılıçdaroğlu, Nazım Hikmet'in "Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür, ve bir orman gibi kardeşçesine, bu dava, bu hasret bizim" dizelerini alıntıladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya: Silahları toprağa gömüp, kitapları raflara dizelim

Yazılı bir açıklama yayımlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ise silahlı örgütlere silah bırakma çağrısında bulundu.

Kaya "Silahlı mücadele yürütenlere, silahların çözüm getireceğine inananlara çağrımdır. Silahların gölgesinde barış olmaz. Silahları bırakın. Silahları toprağa gömüp, kitapları raflara dizelim" dedi ve ekledi:

"Bugün, Diyarbakır halkının, Mardin halkının, Van halkının iradesine sahip çıkabiliyorsak barışı savunuyoruz demektir. Eğer halkın iradesine sahip çıkamıyorsak demokrasiden, cumhuriyetten, barıştan, özgürlükten söz etmemiz mümkün değildir."

Diyarbakır'da da Barış Günü için bir miting düzenleniyor.

Mitinge katılmak üzere Diyarbakır'a giden HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "14 gündür sokaklarda direniyoruz. 14 gün önce bu ülkede bir darbeyle karşılaştık. Halkın iradesini yok sayan, demokrasinin en temek unsuru olan sandığı yok sayan, seçilmişlere karşı bir kayyum operasyonu başlatan bu iktidar, bu hukuksuzluğa imza atarak, tüm meşruiyetini yitirmiştir" dedi.

Diyarbakır Barosu: Barış bize hâlâ çok uzak

Bugün bir açıklama yayımlayan Diyarbakır Barosu ise "Barış bize hâlâ çok uzak" dedi.

Baro "Demokrasi artık işimize geldiğimizde bindiğimiz, işimize gelmediğinde indiğimiz bir araç haline geldi" ifadelerini kullandı.

Baronun açıklaması şöyle devam etti:

"Oysa ne kadar kolay barışmak. Demokrasi ve hukukun üstünlüğünü hakim kılacaksın, kayyum atamayacaksın, öldürmeyeceksin, işkence etmeyeceksin, nefret söylemlerini kullanmayacaksın, basın ve ifade özgürlüğüne saygı duyacaksın, doğayı talan edip yağmalamayacaksın, savaşmak yerine barışacaksın."

Barış Günü için Van'da düzenlenen mitinge ise kadınlar beyaz kıyafetler ve tülbentlerle katıldı.

Mitinge HDP'nin yanı sıra KESK ve DİSK de destek verdi.

Şırnak, Batman, Bitlis, Bingöl, Konya, Hakkari ve Ağrı'da da 1 Eylül Dünya Barış günü kapsamında çeşitli mitingler ve basın açıklamaları düzenleniyor.