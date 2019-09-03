TBB Başkanı Metin Feyzioğlu: HSK'nın yapısı değişirse dolar 2 lira düşer

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Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, sadece Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) yapısının değiştirilmesi için bir anayasa değişikliği önerisinde bulunarak, "HSK'nın yapısı değişirse dolar 2 lira düşer. Yabancı yatırımcıya nasıl güzel bir mesaj veririz" dedi.

Feyzioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, baroların da aralarında bulunduğu meslek örgütlerinin seçim sisteminin değiştirilmesine yönelik önerisinin kendi gündemlerinde olmadığını belirterek, böyle bir değişikliğe "sıcak bakıp bakmayacaklarına" da önlerine geldiğinde karar vereceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Beştepe yerleşkesinde yapılan yeni adli yıl açılış törenine katılması muhalefet ve bazı barolar tarafından eleştiri konusu olan TBB Başkanı Feyzioğlu, akşam da Yargıtay'ın TBMM bahçesinde verdiği resepsiyona katıldı.

Resepsiyonda, BBC Türkçe'nin de aralarında bulunduğu bir grup gazeteciyle sohbet eden Feyzioğlu, adli yıl açılış töreninde siyasi partilere HSK'nın yapısının değiştirilmesi konusunda yaptığı çağrıya ilişkin soruları da yanıtladı. Sadece HSK'nın yapısının değiştirilmesi için dar kapsamlı anayasa değişikliği önereren Feyzioğlu, değişikliğin "eskiye dönüş" olmaması gerektiğini vurguladı. Feyzioğlu, HSK değişikliğine ilişkin önerilerini de şöyle anlattı:

"2017'de değişiklik önerisi geldi. 'Bu yanlış' dedim. Hiç denenmemiş bir şey söylüyorum; üyelerin yarısını 5'te 3 (360 oy) uzlaşma zorunluluğu getirerek, Meclis'te seçelim. Kalan yarısını da Yargıtay ve Danıştay kurullarından. Kurul'da bakan ve bakan yardımcısı da çıkmalı. Yargıtay Başkanı Hakimler Kurulu Başkanı, Yargıtay Başsavcısı da Savcılar Kurulu Başkanı olsun. Bu Avrupa Konseyi'ne de, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de uygun. Biz en yapıcı öneriyi ortaya koyduk. Ama bunu, büyük bir anayasa değişikliği paketi içine alalım dediğiniz anda ölür."

"Dolar 2 lira düşer"

Feyzioğlu, sadece HSK yapısının değişikliğine dair dar kapsamlı bir Anayasa değişikliği önerisinin TBMM'den çıkarılabileceğini belirtirken "HSK bugün değişsin, dolar 2 lira düşer. Yabancı yatırımcıya nasıl güzel bir mesaj veririz. HSK'nın yapısını değiştiriyoruz cümlesi bile yeter" diye konuştu.

"Çalışma yok"

Feyzioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adli Yıl Açılış Töreni'nde gündeme getirdiği "İlk çözmemiz gereken meselelerden biri, tüm meslek teşekküllerinin seçim yöntemlerinin, temsili demokrasiye uygun hale getirilmesidir" sözlerinin anımsatılması üzerine de, böyle bir çalışma konusunda bilgisi olmadığını ifade etti.

Feyzioğlu böyle bir değişikliğe sıcak bakıp bakmayacaklarına ilişkin soru üzerine "Cumhurbaşkanımızın ağzından yeni bir açıklama bu. Bu konuda bakanlık bünyesinde bir hazırlık yok, biliyorum. Bir görüş oluşturmadık. Yarın yönetim kurulu var, uzun uzun konuşuruz. Sıcak bakıp bakmayacağımıza o zaman karar veririz ama hazırlanan pakette de [yargı paketi] yok" diye konuştu.

"Demirtaş da tahliye olabilir"

Feyzioğlu, TBMM'nin yeni yasama yılında ilk gündem maddesi olması beklenen yargı reformu paketiyle ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

Temmuz ayında hazırlanan paketin içeriğinin aynı kalması halinde, 5 yılın altındaki cezaları istinaf mahkemesinde kesinleşenlerin temyiz başvurusunda bulunabileceğini ifade etti.

Halen cezaevinde bulunan eski Cumhuriyet gazetesi çalışanlarının da, avukatların da temyizden yararlanabileceğini belirten Feyzioğlu, eski HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'ın da hükümlü olduğu davayla ilgili, istinaf düzenlemesinden yararlanıp tahliye edilebileceğini söyledi.