Çocuklarının dağa kaçırıldığını söyleyen üç aile HDP önünde eylem başlattı

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Diyarbakır Halkların Demokratik Partisi (HDP) il Başkanlığı binası önünde çocuklarının dağa kaçırıldığını söyleyen üç aile, iki gündür oturma eylemi düzenliyor

Akkoyun, Çetinkaya ve Biçer aileleri, çocuklarından bir haber alıncaya kadar eylemlerini sürdürmekte kararlı olduklarını ifade ediyorlar.

HDP ise ailelerin bilinçli olarak partilerine yönlendirdiğini savunuyor.

Eğil ilçesi Göşerli Köyü'nden dün Diyarbakır il merkezine giden 10 çocuklu Şahap ve Fevziye Çetinkaya çifti, 18 yaşındaki oğulları S. Çetinkaya'nın Cuma gününden bu yana kayıp olduğunu, son olarak ise HDP İl Başkanlığı binası önünde görüldüğünü söylüyorlar.

Çocuklarının dağa kaçırıldığından emin olduklarını ifade eden aile üyeleri, oğllarının HDP'yi sevdiğini, mitinglerine katıldığını anlatıyor.

S. Çetinkaya'nın, Cuma günü ailesine amatör bir futbol takımında oynamaya başlayacağını söyleyerek evden ayrıldığı belirtiliyor.

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'Oğlumuzun dağa kaçırıldığından eminiz'

Anne Fevziye Çetinkaya ise oğlunun HDP ile bağlantısını "Üç yıldır HDP'ye takılıyordu. Arkadaşları, kaybolduğu gün HDP çevresinde görmüşler. Kocam inşaatlarda amelelik yapıyordu, oğlum da işsiz güçsüzdü. Büyük oğluma birkaç defa dağa gideceğini söylemiş. Büyük oğlum ona kızmış o da abisine, ne yapayım, işsiz, güçsüz ortalıkta dolanıyorum demiş. Biz, oğlumun dağa kaçırıldığından eminiz" sözleriyle anlatıyor.

Beyninden tümör ameliyatı geçirdiğini söyleyen Ayşegül Biçer ise son güne kadar oğlunun hastanede kendisine refakat ettiğini söylüyor.

Ayşegül ve Rauf Biçer, 11 ay önce kaybolan çocukları M. Biçer'in Suriye'ye, Kobani'ye giderek YPG'ye katıldığını iddia ediyorlar.

"Bizim evde olmadığımız bir hafta, oğlum Vicdan ve Adalet Mitingi'ne katılmış, gözaltına alınmış ve üç gün kalmış" diyen Ayşegül, oğlunun birlikte gözaltına alındığı kişiler tarafından kandırıldığına inanıyor.

Gazetecilere oğlu ile yaptığı son telefon görüşmesinin ses kayıtlarını dinletiyor.

Ses kaydında oğlu olduğunu söylediği kişinin, üç hafta internetten görüştüğü kişilerin sağladığı bağlantılar yardımıyla gittiğini ve yerinin iyi olduğunu, Kobani'de olduğunu anlatıyor.

Telif hakkı HATİCE KAMER Image caption Şahap Çetinkaya eşi ve çocuklarıyla HDP merkezi önünde oturma eyleminde

'Oğlunuzun durumu iyi'

Örgüt kadrosunda olduğunu iddia eden kişilerle telefonda konuşan aile, çocuklarını geri gönderilmesini istese de, telefonda konuşan kişi M. Biçer'in durumun iyi, keyfinin yerinde olduğunu, Agit Baran adını alarak bundan sonra kendileriyle kalacağını, ona iyi bakacaklarını söylüyor ve çocuğun annesiyle teyzesini ikna etmeye çalışıyor.

Telefon görüşmesi, Ayşegül Biçer'in ağlaması ve geçirdiği sinir krizleri ile ara ara kesiliyor.

HDP İl Binası kapısı önünde oturan Fevziye Çetinkaya, oğlu S. Çetinkaya için ağıtlar yakarak ağlarken, Ayşegül Biçer, binaya giren HDP'li vekilleri görünce 'Benim ciğerimi yaktınız, sizin de ciperiniz yansın" diyerek bağırıyor.

Remziye Akkoyun da dört yıl önce ortadan kaybolan oğlu Azad'ın akıbetini soruyor.

HDP: Eylemler bazı siyasi partiler tarafından yönlendiriliyor

HDP Diyarbakır İl Örgütü devam eden eylemler ile ilgili bir basın açıklaması yaptı.

HDP İl Eş Başkanı Zeyyat Ceylan, kayyum protestoları sonrası ailelerin geliştirdiği bu eylemin bazı siyasi partiler tarafından yönlendirildiğini öne sürüyor.

Açıklamada kayyum atamalarına karşı Türkiye'nin her yerinden itirazların yükseldiği, HDP'li belediyelere yönelik 'sahiplenme' başladığı ifade ediliyor:

"AKP-MHP nin hukuksuz ve mesnetsiz irade gaspı teşhir oldu, buna karşı zorlanan AKP-MHP iktidarı HDP etrafında büyüyen demokratik direniş meşruiyetini baltalamaya yönelik yeni oyunlar sergilemeye başlamıştır. Çocukları kaybolan veya eve gelmeyen aileleri partimize yönlendirerek, partimizin önünde oturma eylemleri gerçekleştirmelerini sağlayarak, partimizin, Türkiye kamuoyunda itibarını zedelemeye yönelik bir siyasi oyun başlatmıştır."

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Bir komployla karşı karşıya olduklarını, partilerinin kriminalize edilmeye çalışıldığın savunan Ceylan, bu eylemlerinin asıl hedefinin kayyumlara karşı gelişen direnişe gölge düşürmek olduğunu söylüyor.

Zeyyat Ceylan, HDP'nin ölüme karşı yaşamı, savaşa karşı barış politikalarını savunduğunu ve bu siyasetten taviz vermeyeceklerini sözleri, ailelerin bağırışları ile kesiliyor.

HDP İl Eş Başkanı Hülya Alökmen Uyanık ise, 22 Ağustos'ta HDP il binası önünde benzer bir eylem başalatan Hacire Akar'ın eylemi sırasında parti camlarının kırıldığını ama müdahale için gelen polisin saldırganlara dokunmayıp, beş parti görevlisini gözaltına aldığını söylüyor.

22 Ağustos'ta Hacire Akar, oğlu Mehmet'in HDP üyeleri tarafından dağa kaçırıldığını iddia ettmiş ve iki gün oturma eylemi yapmıştı.

Daha sonra ortaya çıkan Mehmet, dağa gitmediğini, zorla evlendirilmek istendiği için ailesine tepki göstererek amacıyla evden ayrıldığını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tercümanlar aracılığı ile telefonla görüştüğü Hacire Akar'ı tebrik etmiş, yaptığı eylem sayesinde oğlunun geri döndüğünü söylemişti.

Hacire Akar ise oğlunun cezalandırılmamasını talep etmişti.

Mehmet Akar'a yurtdışına çıkma yasağı getirildi ve elektronik kelepçe ile ev hapsi cezası verildi.

Hülya Alökmen Uyanık, "O eylemde de ortaya çıktı ki, çocuk hiçbir yere gitmemiş, emniyette çıktı ucu. O hikaye yalan çıktı. Biz her şekilde ailelerle diyalog kurmaya çalışıyoruz ama bilinçli bir şekilde kamuoyunu kışkırtmak amacıyla bir yönlendiren olduğunu düşünüyoruz. Çünkü elimizde farklı kesimlerin birbirine gönderdiği mesajlar var ve o mesajlar bir yönlendirme olduğunu gösteriyor. Bunun için hukuki süreci de başlatacağız"

AKP: Bu eylem, HDP ile terör örgütünün bağlantılı olduğunu gösteriyor

Diyarbakır AKP İl Başkanı Süleyman Serdar Budak ise, ailelerin AKP tarafından bilinçli olarak yönlendirildikleri iddialarına karşı çıkıyor.

"Ailelerin gidip oturduklarından haberimiz bile yoktu, sonradan sosyal medya üzerinden öğrendik biz de. Kalben, gönülen destekliyoruz belki ama bu insanları ne tanırız, ne de biliriz. Herhangi bir organizasyon ve yönlendirme söz konusu değil… Bu eylem, HDP ile terör örgütünün bağlantılı olduğunu gösteriyor. Anneler niye gidip başka bir partinin önünde böyle bir eylem yapmıyor. Demek ki şuna inanıyor aileler, oğullarını terör örgütüne götüren parti, bu parti."

Öğleden sonra Vatan Partisi'nden bir grup kadın, ailelere destek vermek amacıyla HDP ile binası önünde basın açıklaması yapmak isteyince, HDP Diyarbakır milletvekili Remziye Tosun, Vatan Partisi'nin provokasyon amacıyla geldiğini savundu ve tepki gösterdi.

Eylem yapan ailelere yakın duran bir adam da Remziye Tosun'un üzerine yürümek isteyince polis araya girdi.

Zaman zaman ortamın gerildiği HDP il binası önünde oturan aileler, sonuç alıncaya kadar eylemlerini sürdüreceklerini söylediler.