Susamam: Şanışer'in 17 şarkıcı ile birlikte çektiği rap klibinde neler var, neden gündeme oturdu?

Rapçi Şanışer'in 17 şarkıcıyla birlikte söylediği #Susamam şarkısına çektiği 14 dakika 55 saniyelik klip Türkiye'de sosyal medyanın gündemine oturdu.

Dün gece geç saatlerde YouTube'a yüklenen video, yaklaşık 12 saat içinde YouTube'da 2 milyondan fazla kez izlendi. Twitter'da da #Susamam etiketi, 300 binden fazla mesajla dünya genelinde en çok konuşulan başlıklar listesinde bir numarada bulunuyor.

Ayrıca, Google'da da Şanışer, #Susamam ve diğer bazı rapçiler de bugün Türkiye'de en çok aranan terimler arasında yer alıyor. Klipte, Türkiye'nin çevre, kadın hakları, hayvan hakları, adalet, hukuk ve trafik gibi toplumsal konularda eleştirel göndermeler yer alıyor.

#Susamam videosuyla eş zamanlı olarak, rap dünyasının iki önemli ismi Ezhel ve Ceza da toplumsal konularda eleştirel göndermeler yapan rap klipleri yayınladı.

#Susamam klibinin fikri nasıl ortaya çıktı?

BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan ve videoda yer alan rapçilerden Kamufle, böyle bir video çekme fikrinin Şanışer'den geldiğini söyledi.

Kamufle, klibin ortaya çıkışını şöyle anlattı:

"Şanışer aradı. 20 tane toplumsal konuyu 20 farklı MC (şarkıcı) yapsa nasıl olur dedi, valla süper olur dedim. Voltran oluşturduk" dedi.

Kamufle'nin verdiği bilgiye göre, çalışmalar iki ay önce başladı ve konular başlangıçta belirlendi.

Bunun üzerine şarkıcılar, işleyecekleri toplumsal konuyla ilgili sözleri yazdı, klipler çekildi.

Daha sonra hazırlanan şarkılar ve klipler, Şanışer tarafından bir araya getirildi.

Klipte hangi şarkıcılar var ve hangi konulara dikkat çekiliyor?

Videoda, belirlenen bazı toplumsal konularla ilgili eleştiri ve mesajlar içeren sözler farklı şarkıcılar tarafından seslendiriliyor.

Şarkıcı İşlediği toplumsal konu Fuat Doğa Ados Kuraklık Şanışer Hukuk ve Hayvan Hakları Hayki Adalet Server Uraz Hukuk Beta Türkiye Tahribad-ı İsyan İstanbul Sokrat St Eğitim & İntihar Ozbi Sorgulamak Deniz Tekin Kadın hakları Sehabe & Yeis Sensura Kadın hakları Aspova Dünya Defkhan Gurbet Aga B Faşizm Mirac Sokak Kamufle Trafik

Klibin YouTube sayfasının altında ayrıca geliri köy okullarına bağışlanmak üzere tişört satış linki ve klibe destek için Instagram filtresinin indirilme bağlantısına da yer verildi.

Neden böyle bir klip çekildi?

Klibin başlangıcında söylenen sözler ve Kamufle'nin açıklamasında videonun farkındalık yaratmak için çekildiği belirtiliyor.

Klip bir kadın tarafından aşağıdaki sözlerin okunmasıyla başlıyor:

"Günler koşuşturmakla geçip giderken, neden var olduğunun farkında değilsin. Neden olduğun sorunlarınsa farkında değilsin. Gülmek, eğlenmek istiyorsun. Hayat zaten çok zor. O yüzden müzik seni eğlendirsin, gerçeklerden uzaklaştırsın istiyorsun. Ama biz müziğin bir şeyler değiştirebileceğine inanıyoruz. Bizimle gel. Başlayalım mı?"

Kamufle de esas amaçlarının yaşanan sorunları dile getirerek, farkındalık yaratmak olduğunu ifade etti.

Kamufle, "Bu konularda aslında gündelik hayatımızda farkında olup çıkmaza giren bir diyalog içinde oluyoruz. Farkındalık yaratmak (istedik). Birçok konuya değinip, böyle şeyler var, böyle şeyler oluyor, böyle şeyler olmaya devam ediyor demek. Bir düşünsün insanlar neden devam ediyor, senin yüzünden olabilir mi ya da benim yüzümden olabilir mi? Bunu düşündürtmek. Birazcık ışık yakmak oldu" dedi.

Telif hakkı Getty Images Image caption Ezhel

Ezhel ve Ceza'nın yayınladıkları klipler de bu projenin bir parçası mı?

#Susamam klibiyle aynı saatlerde rap dünyasının iki önemli ismi Ezhel ve Ceza da yeni videolar yayınladı.

Ezhel'in Olay adını verdiği şarkısının klibi de 12 saat içinde yaklaşık 1,5 milyon kez izlendi.

Ezhel de bu şarkıda 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi, Gezi Parkı olayları ve Çorlu'daki tren kazası gibi son yıllarda meydana gelmiş önemli toplumsal olaylara ilişkin görüntülerin üzerine eleştirel sözler yer alıyor.

Kamufle, projeyle ilgili Ezhel ile temas kurulmadığı ve onun da aynı gün video yayınlamasının "tamamen tesadüf" olduğunu belirtti.

Ceza da Sayedar ve Önder Şahin adlı başka iki rapçi ile birlikte Komedi v Dram adlı klibini aynı saatlerde yayınladı. Toplumsal olaylara diğerleri kadar fazla gönderme yapmayan bu videonun izlenirliği de 450 bine yaklaştı.