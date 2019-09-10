Demirtaş'ın geçen haftaki tahliye kararına yapılan itiraz reddedildi

Image caption Demirtaş'ın cezaevinden bir fotoğrafı

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, yargılandığı ana davada geçen hafta verilen tahliye kararına yapılan itiraz reddedildi.

Bununla birlikte Demirtaş, başka bir davada hüküm giydiği için bu aşamada cezaevinden çıkamayacak.

Demirtaş, 4 Kasım 2016'da, HDP'nin diğer eş genel başkanı Figen Yüksekdağ ve partisinden dokuz milletvekiliyle birlikte gözaltına alınmış ve hakkında çeşitli suçlamalarla bir dizi dava açılmıştı.

Demirtaş, o tarihten bu yana Edirne F Tipi Cezaevi'nde bulunuyor.

HDP'li siyasetçi hakkında Pazartesi günü Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde günü duruşması görülen ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla yargılandığı davada tahliye kararı verildi.

Duruşma savcısı tahliye kararına itirazda bulundu ve Demirtaş için bu dava kapsamında da yeniden tutuklama kararı verilmesini istedi.

Bu itiraz bugün, Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karara bağlandı. Mahkeme itirazın reddine karar verdi.

'Bu davadan tahliye kararı kesinleşti'

BBC Türkçe'ye konuşan Demirtaş'ın avukatları, "Böylece bu davadan tahliye kararı kesinleşmiş oldu" dedi.

Demirtaş'ın avukatlarının şimdi müvekkillerinin tutuklulukta geçen süresinin mahsubu ve denetimli serbestlik için başvuru yapması bekleniyor.

Avukatlar bu işlemin ardından Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğini savunuyor ve genel olarak şunları söylüyor:

"Demirtaş yaklaşık 35 aydır tutuklu. Aldığı ceza 56 aya tekabül ediyor. Örgütlü suçlarda bu cezanın dörtte üçü yatılır. Bu da 42 aya tekabül ediyor. Burada yedi ay gibi bir süre kalıyor.

"Yargıtay ve en son Silivri mahkemelerinin verdiği karara göre örgüt propagandası suçlarında cezası 1 yılın altına düşenlerin denetimli serbestlik ile tahliye edilmeleri gerekiyor. Dolayısıyla Demirtaş'ın da mahsup işlemi ardından serbest kalması gerekiyor."

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AİHM davası 18 Eylül'de

Bu arada Demirtaş'la ilgili AİHM Büyük Daire'de görülecek davaya kısa bir süre kaldı.

AİHM, Demirtaş ile ilgili kararını 20 Kasım 2018'de açıklamış ve HDP'li siyasetçinin serbest bırakılması ve tutuksuz yargılanması gerektiği yönünde karar vermişti.

AİHM ayrıca, Türkiye'nin Demirtaş'a 10 bin euro manevi tazminat cezası ile masraflar ve harcamalar için 15 bin euro ödemesine de hükmetmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karara "AİHM kararları bizi bağlamaz" sözleriyle tepki göstermiş, Demirtaş ise "Yargılandığım davalar ve isnatlar tümden çökmüştür" açıklamasını yapmıştı.

AİHM kararına karşın Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi, tahliye başvurusunu reddetti.

Bunun üzerine Demirtaş'ın avukatları davanın AİHM Büyük Daire'ce yeniden incelenmesi talebiyle 19 Şubat 2019'da başvuru yaptı.

Hükümet de AİHM'den verdiği ihlal kararlarının yeniden değerlendirilmesini talep etti ve bu şekilde dosya, AİHM Büyük Daire'ye taşındı.

AİHM Büyük Daire'deki duruşma, 18 Eylül'de Fransa'nın Strazburg kentinde yapılacak.