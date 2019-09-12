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24 Haziran 2018'te düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'nin adayı olan Muharrem İnce, Habertürk televizyonunda Didem Arslan Yılmaz'ın moderatörlüğündeki programda soruları yanıtladı.

İnce, geçen yıl 24 Haziran'da düzenlenen seçim gecesinde yaşananlara açıklık getirirken, "Hak yerini bulacak, meydanlar dolacak, Muharrem İnce yine aday olacak" ifadesini kullandı.

Bunun üzerine gazetecilerin, "2023'te aday mı olacaksınız?" sorusuna İnce, "Şüpheniz mi var? Bu böyle yarım kalır mı?" cevabını verdi.

Gazeteci Nagehan Alçı'nın, "CHP, Ekrem İmamoğlu'nu aday gösterirse yine de aday olur musunuz?" sorusuna ise CHP'li siyasetçi, İmamoğlu'nun arkadaşı olduğunu, adaylığın ikisinin de hakkı olduğunu ve durumun neler göstereceğine bakılacağını söyledi.

İnce, seçimin seneye Kasım ayında yapılmasını da ihtimal dahilinde gördüğünü ifade etti.

'Özür dilerim, kapatın artık'

İnce, 24 Haziran gecesi ile ilgili ortaya atılan spekülasyonlara ve o gece gazeteci İsmail Küçükkaya'ya canlı yayındayken 'Adam kazandı' mesajı atmasına açıklık getirdi.

Muharrem İnce, 24 Haziran gecesiyle ilgili olarak şu açıklamada bulundu:

"Bir tane hatam var. Vatandaş benden duymalıydı, bana oy verenler benden duymalıydı, İsmail Küçükkaya'dan değil. Hata yaptım, ne yapacaksınız kardeşim? Bir futbolcu kırmızı kart gördü diye ömür boyu futbolu mu yasaklatıyorsunuz.

"Meydanları doldurdum, umudu aşıladım, zafere doğru yürüttüm, yenildim, yenilince kabullenemedim, yenilgiyi iyi yönetemedim, özür dilerim, tamam, kapatın artık."

"Sizi o gece bir general tehdit etti mi?" sorusuna ise İnce, "Beni tehdit edecek adam anasının karnından doğmadı" şeklinde yanıt vererek şu şekilde devam etti:

"O gece sarhoştu, bir general aradı tehdit etti, Tayyip Erdoğan'dan para aldı, NATO askerleri kaçırdı, Afgan askerleri kaçırdı, eşi kaçırıldı, odaya kilitlediler... Tam 11 senaryo var. Haydi diyelim bunlardan birisi doğru. diğer onunu kim uydurdu? İtibar avcıları. Birileri düğmeye bastı o gece daha. Dediler ki bu Muharrem İnce'yi yıpratmamız lazım. Bu adam nereden çıktı?"

İnce aynı zamanda, "Hesabı vermesi gereken niye ben oluyorum ki? Benim örgütüm yok ki, bilgisayarlarım yok ki" diyerek CHP Genel Merkezi'nin açıklama yapması gerektiğini belirtti.