Merkez Bankası politika faizini 325 baz puan indirdi, yüzde 16,50'ye çekti

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Merkez Bankası politika faizi olan bir haftalık repo faizini 325 baz puan düşürerek yüzde 19,75'ten yüzde 16,50 seviyesine çekti.

Böylece son iki Para Politikası Kurulu'nda yapılan faiz indirimleri toplamda 750 baz puana ulaştı.

Reuters haber ajansının anketinde piyasa beklentisi faizin bugünkü toplantıda 250 baz puan indirileceği yönündeydi.

ANALİZ - 2 ayda 750 baz puan faiz indirimi ne anlama geliyor?

Merkez Bankası politika faizi ve enflasyon

Kararın açıklanmasının ardından TL, ABD Doları karşısında yüzde 1'in üzerinde değer kazandı ve Dolar/TL kuru 5,68 seviyesine kadar geriledi.

Karar öncesi yapılan piyasa yorumlarında Merkez Bankası'nın beklentilerin çok daha üzerinde bir faiz indirimine gidebileceği ve bunun da TL'ye satış getirebileceği riskinin olduğu konuşuluyordu.

Bu senaryonun gerçekleşmemesiyle birlikte TL'ye alım geldiği ifade ediliyor.

Merkez Bankası'nın açıklamasında ihracatın ekonomik büyümeye net pozitif katkı yaptığına dikkat çekildi ve iç talepte de ılımlı toparlanma gözlendiği ifade edildi.

"Yakın dönemde küresel iktisadi faaliyetin zayıflaması ve enflasyona dair aşağı yönlü risklerin belirginleşmesiyle gelişmiş ülke merkez bankaları para politikaları genişleyici yönde şekillenmeye başlamıştır" denen açıklamada, bu durumun gelişen ülke piyasalarına para girişi olarak yansıdığı da vurgulandı.

Enflasyon görünümünün iyileşmeye devam ettiği de kaydedilen açıklamada, TL'nin istikrarlı bir seyir izlediği ve bunun da enflasyon üzerindeki yukrarı yönlü baskıları azalttığı ifade edildi.

Merkez Bankası ayrıca enflasyonun yılsonu için belirlenen yüzde 14,60'lık tahminin bir miktar altında kalabileceğini de ifade etti.

Son açıklanan Ağustos enflasyonu, yıllık bazda yüzde 15,01 olarak gerçekleşmişti.