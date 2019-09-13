Yargıtay'ın kararı sonrası Cumhuriyet gazetesinin beş eski yazarı tahliye edildi

Telif hakkı Getty Images

Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin Cumhuriyet gazetesi davasında verilen mahkumiyet kararlarını bozması ve beraat kararı vermesi üzerine halen cezaevinde olan gazetenin beş eski yazarı hapisten çıktı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, temyiz isteminde bulunan Akın Atalay, Orhan Erinç, Murat Sabuncu, Aydın Engin, Hikmet Çetinkaya ile Ahmet Şık hakkındaki mahkumiyet hükümlerini bozdu.

Yargıtay, bozma kararının beş yıl altında ceza alan ve hükmü kesinleşenlere de sirayet ettirilmesine hükmederek halen cezaevinde olan yazarların cezalarının infazının durdurulmasına ve salıverilmelerine karar verdi.

Böylece halen cezevinde olan Musa Kart, Güray Öz, Mustafa Kemal Güngör, Hakan Kara ve Önder Çelik serbest bırakıldı.

Ancak dava kapsamında tutuklu bulunan ve gazetenin muhasebe bölümünde çalışan Emre İper'in cezası onandı.

Diğer yandan HDP İstanbul milletvekili ve gazeteci Ahmet Şık'ın örgüte yardım iddiasıyla aldığı 7 yıl 6 ay hapis cezasının bozulmasına; ancak örgüt propagandası, devletin kurum ve organlarını alenen aşağılamaktan yargılanması gerektiğine hükmetti.

Yurt dışı yasağı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Cumhuriyet davasının temyiz incelemesini bugün yaptı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tebliğnamesine uyan Daire, terör örgütüne yardım suçundan verilen mahkumiyet kararının bozulmasına karar verdi.

T24'ten gazeteci Gökçer Tahincioğlu'nun haberine göre Yargıtay Başsavcılığının 16 Temmuz tarihli tebliğnamesini 57 gün sonra bugün karara bağlayan Yargıtay 16. Ceza Dairesi, tebliğnameye uydu ve mahkumiyet kararlarını bozdu.

Daire, cezaevindeki gazeteciler için de infaz durdurma ve tahliye kararı verdi.

Daire, temyiz isteminde bulunan Akın Atalay, Orhan Erinç, Murat Sabuncu, Aydın Engin, Hikmet Çetinkaya ile Ahmet Şık hakkındaki mahkumiyet hükümlerini bozdu.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, bozma kararının aynı suçtan yargılanan ancak mahkumiyet hükümleri istinaf mahkemesinde kesinleşen Önder Çelik, Bülent Utku, Güray Tekinöz, Hacı Musa Kart, Hakan Karasinir, Mustafa Kemal Güngör, Ahmet Kadri Gürsel'e Ceza Muhakemesi Kanunu'nun "Hükmün bozulmasının temyiz isteminde bulunmamış diğer sanıklara da uygulanacağı"nı düzenleyen 306. maddesi gereğince sirayet ettirilmesine karar verdi.

Daire aynı zamanda hakkında yakalama kararı bulunan Bülent Utku'nun yakalama müzekkeresinin kaldırılmasına karar verdi.

Tahincioğlu'nun haberine göre Daire'nin kararı aynı zamanda şu maddeleri de içeriyor:

Daire, sanıklar Güray Tekinöz, Hacı Musa Kart, Hakan Karasinir, Mustafa Kemal Güngör, Önder Çelik ve Bülent Utku hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına hükmetti.

Daire, "FETÖ'ye yardımdan" 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası alan sanık Yusuf Emre İper hakkında sirayet şartları oluşmadığından istinaf mahkemesinin verdiği ret kararını onadı.

Daire, "jeansbiri" hesabının sahibi Ahmet Kemal Aydoğdu'ya "FETÖ üyeliğinden" verilen 10 yıl hapis cezasının onanmasına karar verdi.

Daire, "örgüte yardım suçundan" 7 yıl 6 ay hapis cezası alan Ahmet Şık'ın Terörle Mücadele Kanununun örgütün eylemlerini meşru gösterme şeklindeki 6. maddesi ve TCK'nın devlet organlarını aşağılama başlıklı 301. maddesinden yargılama yapılmasını istedi.

Karar sonrası dosya yeninden İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gidecek.

Telif hakkı Getty Images Image caption Musa Kart

Musa Kart: Her şeyin mizah olduğu bir dönemden geçiyoruz

Serbest bırakıldıktan sonra cezaevi önünde açıklama yapan karikatürist Musa Kart, "Mizah duygusunu kaybetmiş ülkelerde yaşamak zordur. Ama her şeyin mizah olduğu ülkelerde yaşamak daha da zordur. Ne yazık ki her şeyin mizah olduğu bir dönemden geçiyoruz. Dava dosyamıza bakıldığında bu görülecektir. Çağdaş hukuk devletlerinde insanlar önce yargılanırlar sonra cezalandırırlar. Bizde tam tersi oldu." dedi.

Kart, Cumhuriyet gazetesinin muhasebe bölümünde çalışan Emre İper'in halen cezaevinde olduğuna dikkati çekerek, "Şu an özgürüz ama arkamızda Emre İper ile birlikte pek çok mağduriyet hikayesi bıraktık. Acilen adalet bekleyen insanlar bıraktık. Gazetecilerin, korku iklimi yaratmak için cezavine atıldıklarını artık herkes biliyor" ifadesini kullandı.