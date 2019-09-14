'FETÖ'nün TSK yapılanmasına' operasyon: 222 astsubaya gözaltı kararı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) Fehullah Gülen yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturmada 222 astsubay hakkında gözaltı kararı verdi.

İstanbul dahil olmak üzere 54 il ve Kuzey Kıbrıs'ta gece saatlerinde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Anadolu Ajansı, haklarında gözaltı kararı bulunan kara, hava, deniz, jandarma ve sahil güvenlik komutanlıklarında görevli farklı rütbelerdeki 222 muvazzaf astsubaydan 50'sinin yakalandığını duyurdu.

DHA ise gözaltı kararı çıkarılan asker sayısının 223 olduğunu ve astsubayların 100'ünün kara kuvvetleri, 32'sinin deniz kuvvetleri, 41'inin hava kuvvetleri, 46'sının jandarma ve 4'ünün Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görev yaptığını belirtti.

Operasyonlarda gözaltına alınanlar İstanbul Fatih'te Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Şüpheli astsubayların deşifre olmamak için ankesörlü telefonlardan iletişime geçtikleri kaydedildi.

Reuters'ın verilerine göre 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden bu yana 77 binden fazla kişi tutuklandı, 150 bin kamu görevlisi, asker ve çalışan görevlerinden ihraç edildi.