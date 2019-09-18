Club Brugge - Galatasaray maç sonucu: Sarı kırmızılı ekip deplasmanda 0-0 berabere kaldı

  • 18 Eylül 2019
Galatasaray - Club Brugge karşılaşması Telif hakkı Getty Images

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında Galatasaray, Club Brugge ile 0-0 berabere kaldı.

Galatasaray bu sonuçla sahadan bir puanla ayrıldı.

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Jan Breysel Stadyumu'nda TSİ 19.55'te başlayan müsabakayı Slovak hakem Slavko Vincic yönetti.

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İki takımın ilk 11'leri şu şekilde oldu:

Club Brugge: Mignolet, Mata, Mitrovic, Deli, Ricca, Rits, Vormer, Vanaken, Bonaventure, Okereke, Diatta

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Lemina, Feghouli, Babel, Falcao

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