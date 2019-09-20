Adana Valiliği: 11 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kişinin vatandaşımız olduğu değerlendiriliyor

Telif hakkı DHA Image caption Adana'daki olaylara polis müdahale etti

Adana'da bir çocuğun cinsel istismara uğradığı iddiası sonrası bazı vatandaşlar sokağa çıktı. Demirören Haber Ajansı'na göre, Dumlupınar Mahallesi'nde sokağa çıkan kişiler, "yabancı uyruklu bir kişinin olayın sorumlusu olduğu" iddiaları sonrası bölgedeki yabancılara ait iş yerlerinin ve dükkanların camlarını kırdı.

Camları kırdıktan sonra iş yerlerine girerek eşyaları dışarı çıkaran saldırganlar, eşyaları yaktı.

Polis mahalleye giderek önce kalabalığı dağıttı, ardından da çıkan küçük çaplı yangınları söndürdü. TOMA'lar ve zırhlı polis araçları, yeniden olay çıkmasının önüne geçmek için bölgede kaldı.

Sosyal medyada da bazı kullanıcılar, Adana'da Suriyelilere ait iş yerlerinin camlarının kırıldığını ve eşyaların yakıldığını iddia ederek bazı görüntüler paylaştı.

Adana Valiliği de bir açıklama yaparak 11 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kişinin Türkiye vatandaşı olduğunun sanıldığını ve şüphelinin arandığını duyurdu. Açıklamada, mahalle sakinlerine de "gerekli sağduyuyu göstermesi" çağrısı yapıldı:

"19.09.2019 günü saat 19:00 sıralarında Emniyet birimimize gelen bir ihbarda 11 yaşlarında bir erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen yaklaşık 20 yaşlarında ve düzgün Türkçe konuşan ve vatandaşımız olduğu değerlendirilen bir şahısla ilgili adli ve idari tahkikata başlanmış olup, vatandaşlarımızın kamu düzeninin devamı açısından Emniyet birimlerimize yardımcı olmaları ve gerekli sağduyuyu göstermeleri önemle rica olunur."

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