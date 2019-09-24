Büyükada'nın bitmeyen fayton tartışması

İstanbul adalarının yıllardır gündeminde olan fayton tartışması, sakat kalan ve ölen atların sayısının artmasıyla gündemde kalmaya devam ediyor.

Adalar Belediyesi kayıtlarına göre 2019'un ilk 8 ayında ölen atların sayısı 170'e ulaştı.

Tartışmanın bir tarafı faytonların Büyükada'nın vazgeçilmez bir sembolü olduğunu belirtiyor. Atlar, adanın faytoncuları için geçim kaynağı. Diğer yandan ise atların yaşam koşullarıyla ilgili dile getirilen çekinceler var. Hayvan hakları savunucuları, faytonların yoğun çalıştırılma tempolarının atların ölümüne sebep olduğunu ve bu uygulamanın derhal sonlandırılması gerektiğini ifade ediyor.

Adalar Belediyesi ise yeni ulaşım düzeniyle ilgili olarak faytonların tamamen kaldırılmasından ziyade adada sembolik ve turistik nitelikte bir fayton kullanımının uygulanabileceğini söyledi.

BBC Türkçe, süregelen fayton tartışması hakkında Adalar Kent Konseyi Başkanı İskender Özturanlı, Fayton Odası Başkanı Hıdır Ünal, Dünya Mirasi Adalar Üyesi Derya Tolgay, Hayvan Hakları Savunucusu Abdullah Olay, faytoncu Mehmet Şahil ve Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ile konuştu.

Video ve haber: Lorin Bozkurt