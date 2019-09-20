Yargı paketi: AKP'nin hazırladığı yargı paketi taslak metni neler içeriyor?

Telif hakkı Getty Images

AKP'nin 4 yıllık "yargı reformu strateji belgesi" çerçevesinde hazırladığı ilk paket, gelecek hafta CHP ve İYİ Parti'nin görüşüne sunulacak. HDP ise devre dışı bırakıldı. 'Af' olarak nitelendirilen infaz indirimi bir sonraki pakete kaldı.

Adalet Bakanlığı'nın hazırlayıp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Mayıs'ta kamuoyuna açıkladığı "Yargı reformu strateji belgesi" kapsamında hazırlanan ilk yargı paketiyle ilgili çalışmada sona gelindi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), Adalet Bakanlığı'nın üzerinde uzun süredir çalıştığı ilk yargı paketinin taslak metnini ittifak ortağı MHP'ye sundu. Yargı paketinde, kamuoyunda "af" olarak da nitelendirilen cezaların infazında indirime ilişkin düzenleme yer almadı.

AKP kaynakları, muhalefetle de uzlaşılması halinde, TBMM'ye gelecek ikinci yargı paketinde, infaz indirimi olacağını belirtiyorlar.

Türkiye Barolar Birliği ve çok sayıda sivil toplum örgütü, akademisyenlerin de görüşü alınarak hazırlanan, 38 maddelik yasa teklifi taslağı, 15 ayrı yasada değişiklik öngörüyor.

HDP devre dışı bırakıldı

Yasa teklifi taslağını ilk olarak MHP'ye sunan AKP, gelecek hafta da CHP ve İYİ Parti'ye ileterek, görüşlerini alacak.

AKP'nin muhalefet partilerinin uzlaşmasıyla çıkarmayı planladığı yasa teklifi konusunda HDP ise devre dışı bırakıldı ve teklifin HDP'nin görüşüne sunulmaması kararlaştırıldı.

BBC Türkçe'nin AKP kaynaklarından edindiği bilgiye göre yasa teklifi, edindiği bilgiye göre yasa teklifinde şu düzenlemeler yer alıyor:

5 yılın altında hapis cezası alanlara, Yargıtay yolunu kapatan düzenleme değiştirilerek, 5 yılın altındakilerin de Yargıtay'a temyiz başvurusu yapmasının yolu açılıyor.

15 yılı dolduran avukatara, vize kolaylığı sağlayan yeşil pasaport verilmesi sağlanacak.

Arabuluculuk sisteminin kapsamı genişletilecek.

Avukatlık için sınav sistemi getiriliyor. Buna göre avukatlık için "hukuk mesleklerine giriş sınavı" düzenlenecek ve bu sınavda başarılı olanlar staja başlayabilecek. Düzenleme yetişirse, bu yıl hukuk fakültesine girenler, sınava girmek zorunda kalacak.

Yargının hızlandırılması için "seri muhakeme" sistemine ilişkin düzenleme yapılacak. Yargılamaların ne zaman sonuçlanacağına ilişkin başvuruculara süre verilecek.

İnfaz indirimi, sonraki pakette

TBMM'nin yaz tatiline girmeden önce hazırlanan taslak metinde yer alan ve kamuoyunda "af" olarak da nitelendirilen infaz indirimine ilişkin düzenleme yeni metinden çıkarıldı.

Adalet Bakanlığı'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı düzenlemeyle, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Yasa'da yer alan "denetimli serbestlik" ile ilgili hükümlerde değişiklik yapılması düşünülüyor.

Cezaevlerindeki doluluğun azaltılması gerekçesiyle üzerinde çalışılan düzenleme, bazı suçlar istisna tutulmak kaydıyla,alınan cezaların infazında indirim öngörüyor.

Kulislere yansıyan bilgiye göre Adalet Bakanlığı, kapsamı henüz netleşmemekle birlikte, terör, kasten adam öldürme, çocuk istismarı, cinsel saldırı suçları gibi istisnalar hariç suçlardan hüküm giyenlerin cezaların infazında indirim üzerinde çalışıyor.

Yansıyan bilgiye göre istisna kapsamına alınan suiçlar dışında ceza alanlar için yüzde 50 oranında infaz indirimi seçeneği üzerinde duruluyor.

Buna göre yasayla istisna tutulacak suçlar dışındakiler, verilen cezanın yarısını cezaevinde tamamladıkları taktirde, "denetimli serbestlik"ten yararlanabilecek.