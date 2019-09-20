İstanbul'da Küresel İklim Grevi

Cuma günü aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 139 ülkede hükümetleri iklim değişikliği konusunda harekete geçmeye zorlamak için Küresel İklim Grevi eylemleri düzenlendi.

16 yaşındaki İsveçli öğrenci Greta Thunberg'in başlattığı üçüncü dalga protestoların bugüne kadar düzenlenen en büyük iklim gösterileri olduğu belirtiliyor.

İstanbul'da "Sıfır Gelecek" kampanyasıyla toplanan yüzlerce genç, "Sistemi değiştir, iklimi değil", "Ne istiyoruz? İklim Adaleti. Ne zaman istiyoruz? Şimdi" sloganları attı.

Kadıköy rıhtımda basın açıklaması yapan kalabalık daha sonra Yoğurtçu Parkı'na yürüdü.

Gençler ellerinde "İkim Acil Durumu", "Fosil yakıtlara veda", "Kömürden vazgeç, Güneş'i seç" yazılı pankartlar taşıdı.

Video: Esra Yalçınalp