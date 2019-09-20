Telif hakkı YouTube / Neslican Tay Image caption Neslican Tay, YouTube, Instagram ve Twitter hesaplarından kanserle mücadelesini anlatıyordu.

Sosyal medya hesaplarında kanserle mücadelesini anlattığı paylaşımlarıyla tanınan Neslican Tay tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Tay, daha önce üç kez kanseri yenmesine rağmen kısa bir süre önce dördüncü kez kansere yakalandığını duyurmuştu.

21 yaşındaki Tay'ın bacağı, 2018 yılında tümör nedeniyle kesilmişti.

Neslican Tay, Twitter hesabından son olarak "Çok teşekkür ederim. 3 kere yendim 4. de yolda ben de kendime ve iyileşeceğime çok inanıyorum. İyi ki varsınız videoyu burdan benim yerime paylaşıp güzel dileklerini esirgemeyen herkes!'" mesajı paylaşmıştı.

Tay, Instagram hesabında da altı gün önce "Hala taburcu olacak kadar iyi olmayı bekliyorum. Şimdi her şeyin çok güzel olmasının tam zamanı bence. Hadi hemen olsun" yazmıştı.

Neslican Tay, kısa bir süre önce de YouTube kanalında yaşadıklarını paylaşmaya başlamıştı.