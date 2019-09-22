Neslican Tay'ın cenazesi Rize'de toprağa verildi

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Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Neslican Tay'ın cenazesi, Rize'de defnedildi.

Memleketi Rize'deki Sahil Camisi'nde cenaze töreninin ardından Tay'ın cenazesi, aile mezarlığında, daha önce kanser nedeniyle kesilen bacağının gömüldüğü yerde toprağa verildi.

Tay'ın bacağı, 2018'de tümör nedeniyle kesilmişti.

Kanserle mücadelesi sırasında diğer hastalara verdiği moral ve destek ile tanınan Neslican Tay, sağlık durumu kötüleşince 15 Eylül Cumartesi günü İstanbul'daki bir özel hastanede yoğun bakıma alınmış; 20 Eylül günü akşam saatlerinde ise hayatını kaybetmişti.

4. kez yakalandığı kanser mücadelesini sosyal medyada paylaşan 21 yaşındaki Neslican Tay'ın ölümünün ardından, sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapılmıştı.

@didem_soydan tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Babamı bu illetten kaybettim. Bu akşam bu hastalıktan yakınını kaybetmiş her evde acı var.Çünkü kanser, gözünüzün önünde yakınınızın hücrelerine yayılırken sizi de diğer kanser hastası herkesle farkında olmadığınız bir yürek bağına sokuyor. Canım #neslicantay — didem soydan (@didem_soydan) 20 Eylül 2019

Neslican Tay, Twitter hesabından son olarak "Çok teşekkür ederim. 3 kere yendim 4.de yolda ben de kendime ve iyileşeceğime çok inanıyorum. İyi ki varsınız videoyu burdan benim yerime paylaşıp güzel dileklerini esirgemeyen herkes!'" mesajı paylaşmıştı.

@neslicantayy tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Çok teşekkür ederim. 3 kere yendim 4. de yolda ben de kendime ve iyleşeceğime çok inanıyorum. İyi ki varsınız videoyu burdan benim yerime paylaşıp güzel dileklerini esirgemeyen herkes!♥️ https://t.co/Lubl5nqRG6 — Neslican Tay (@neslicantayy) 7 Eylül 2019

Neslican Tay, kısa bir süre önce de YouTube kanalında yaşadıklarını paylaşmaya başlamıştı.

Kanserle mücadelesini sosyal medyadan paylaşan Neslican Tay hayatını kaybetti