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Üsküdar Üniversitesi Rektörü, psikiyatrist Nevzat Tarhan, kanserle mücadelesini sosyal medya üzerinden paylaşan ve diğer kanser hastalarına verdiği destekle tanınan 21 yaşındaki Neslican Tay'ın ölümünün ardından, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "seküler dünyanın dünyasallaşma rüzgarına kapılmasaydı, hastalığı düşman gibi görmezdi" ifadesini kullandı. Bu ifadeler, sosyal medyada tepki topladı.

Daha önce 3 kez kanseri yenen, 2018'de bacağı kesilen Tay, 4. kez kanser olduğunu öğrendiğinde yaptığı son paylaşımlarda "mücadele edeceğim, belki kaybedeceğim ama savaşırken kaybedeceğim" diyerek, daha önceki videolarında da söylediği gibi, "yaşamak istediğini" bir kez daha duyurmuştu.

Tay'ın bu ifadelerinin yer aldığı fotoğrafıyla birlikte yaptığı paylaşımda, Nevzat Tarhan, "Ölümle yüzleşebilseydi, seküler dünyanın dünyasallaşma rüzgarına kapılmasaydı, hastalığı düşman gibi görmezdi" ifadelerini kullandı.

Tarhan'ın bu tweet'i, sosyal medyada tepki topladı.

İnsan hakları savunucusu hukukçu Kerem Altıparmak, "Nevzat Tarhan bir hekim ve kapısını inançsız biri de aynı koşullarda çalabilir. O zaman ne yapacak?" sorusunu sordu:

@KeremALTIPARMAK tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Bu açıklamadaki asıl sorun şu. Nevzat Tarhan bir hekim ve kapısını inançsız biri de aynı koşullarda çalabilir. O zaman ne yapacak? O kişiye bilimin sunduğunu önermek yerine İslam’ın 5 şartına uymaya mı zorlayacak? Bu çok ciddi bir etik sorun ve asıl cevap verilmesi gereken de bu. https://t.co/R9Guk12lg3 — Kerem ALTIPARMAK (@KeremALTIPARMAK) 22 Eylül 2019

@tolgaakpinar tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Sn. Tarhan; hastalığa karşı mücadele etmek sekülerlik mi oluyor? O zaman İbn-i Sina, Râzi ve Kindi gibi İslam tıp alimleri seküler miydi ki hastalığa karşı ilaç geliştirdiler?



20 yaşındaki bir çocuğa fazla şeyler yüklemiyor musunuz? Nerden biliyorsunuz dinden uzak olduğunu? — Tolga Akpınar (@tolgaakpinar) 22 Eylül 2019

@AylinAsLIM tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Adınızın önündeki “Dr.” ibaresi de seküler dünyanın rüzgârından mı koptu geldi Nevzat Bey? Öğrencileriniz adına üzüldüm, ileride onların tedavi edeceği hastalar için endişe ettim, sizin adınıza utandım. @PsikiyatriDer ‘deki meslekdaşlarınız ne düşünüyor acaba bu konuda? — aylin aslım (@AylinAsLIM) 22 Eylül 2019

@desingil tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Genc kız ne yapsın yani, yaşama tutunuyor, tedavisini aksatmıyor.Seküler diye insanları inançsızlıkla yaftalamak kimseye düşmez. Kanser hastası insan uzun yıllar da yaşayabilir..Bu insanlar sürekli ölümü düşünerek ,mutsuz yasayarak depresyona mı girsin. — @DemetEsingil (@desingil) 22 Eylül 2019

Yine Üsküdar Üniversitesi'nde akademisyen olan Deniz Ülke Arıboğan da, kendisine konuyla ilgili yorumunun sürekli sorulduğunu belirterek "Rektörüme katılmıyorum" dedi ancak düşüncelerini ifade etme özgürlüğü olduğunu söyledi.

@DenizUlke tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Sürekli aynı soruya muhatap olduğum için cevabımı tekrar yazıyorum. Rektörüm @drnevzattarhan ‘ın yazdığı twitin benim zihin dünyamda karşılığı yok. Ama hocamız kendisinden farklı düşünen akademisyenlerle birlikte çalışmaktan asla rahatsızlık duymadığı gibi, teşvik eden biri. https://t.co/5Q8hGxx6Ql — Deniz Ülke Arıboğan (@DenizUlke) 22 Eylül 2019

"Bilim acı ilaçtır"

Eleştirilerin ve tepkilerin ardından Tarhan, yanlış anlaşıldığını ifade ederek, 'mindfulness' (farkındalık) etiketiyle birlikte "bilinçli farkındalık tekniği sayesinde stresin yönetilebildiğini anlatmaya çalıştığını" savundu. "Bilim acı ilaçtır" diye ekledi.

Eleştiriler devam edince Tahran, 10 yıl önce eşini kanserden kaybettiğini, yine bir Twitter paylaşımıyla ve eşinin fotoğrafıyla duyurdu.

"Ölüm bilinci geliştirerek rahatlayabildiğini" anlattı ve "Ölüm bizim düşmanımız değil hayatımızın eğitmenleridir" ifadelerini kullandı.

Ardından "Yüksek bir güce inanmanın teselli etme gücü olduğunu" yazarak, "modern psikiyatrinin kurucularından Jung 'inanıyorum o halde varım' diyor" paylaşımı yaptı.

Psikiyatrist Tarhan, son olarak paylaştığı Tweet'te şu ifadelere yer verdi:

"Ölüm ve hastalık sel gibidir, mücadele ederseniz kaybedersiniz ve yüzünüz gülerken içinizde fırtına vardır. Bir kayığa binip ustaca yönetirseniz size sahile çıkarır."

Tarhan tüm paylaşımlarında 'mindfulness' (farkındalık) etiketini kullandı.