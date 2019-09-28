Telif hakkı DHA Image caption Topkapı İETT Garajı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Topkapı Pazartekke'de bulunan tarihi İETT garajının park ve afet toplanma alanı olacağını açıkladı. Kentte bugün 14.03'te Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Topkapı'daki İETT Garajı alanının plan değişikliğine dair karar İBB Meclisimizden oy birliği ile geçmişti. 17 bin 567 metrekarelik bu alanı park ve afet toplanma alanı olarak düzenleyeceğiz" dedi.

@ekrem_imamoglu tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Topkapı’daki İETT Garajı alanının plan değişikliğine dair karar İBB Meclisimizden oy birliği ile geçmişti. 17 bin 567 metrekarelik bu alanı park ve afet toplanma alanı olarak düzenleyeceğiz. pic.twitter.com/yDepETFyXC — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) 28 Eylül 2019

İBB Meclisi'nin Eylül ayı toplantısında, İETT'nin 50 yıldan fazla zamandır garaj olarak kullandığı arazinin imar planlarının değiştirilmesi oybirliğiyle kabul edilmişti.

Yapılan değişikliğe göre arazinin zemin altı otopark, üstü ise park alanı olarak düzenlenecek.

Arazinin mülkiyeti 2016 yılında İBB'ye geçmişti.

Daha önce 2011 yılında yapılan imar planlarında ise arazinin ticaret alanı olarak kullanılması öngörülüyordu.

Image caption İstanbul'da deprem riski dağılımı

Afet toplanma alanlarının sayısı tartışılıyor

İstanbul'da Perşembe günü meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından kentteki afet toplanma alanlarının yetersizliği tartışma konusu olmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan deprem sonrası yaptığı açıklamada, "İstanbul'da AFAD'ın bırakın yüzlerce binlerceyi on binlerce ilan edilmiş toplanma alanı söz konusu, vardır. Ve bunlar kendi sitesinden de AFAD'ın sürekli olarak yayınlanmaktadır" demişti.

İmamoğlu ise bu açıklama sonrası "Keşke ben de 'On binlerce toplanma alanımız var' diyebilseydim. Böyle bir şey yok ne yazık ki. Bu şehirdeki toplanma alanları ne yazık ki azalmıştır" demişti.

İstanbul Kent Savunması ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne göre (TMMOB) şehirde deprem toplanma alanlarının sayısı 20 yılda 407'den 77'ye düştü.

Vatandaşlar ev ve iş yerlerine en yakın afet toplanma alanlarının yerlerini e-devlet üzerinden il, ilçe, mahalle ve sokak ismini girerek öğrenebiliyor.