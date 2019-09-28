Telif hakkı DHA Image caption Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'de imar planına uymayan 21 bin kaçak yapının yıkılacağını açıkladı. Kurum, "Bu yapıların 8 bini sahil kesiminde yer alıyor. Bunların 850'ye yakınını bugün itibarıyla yıktık" dedi.

Bakan Kurum, Muğla'nın Bodrum ilçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kararlı şekilde 21 bin kaçak yapının yıkımını gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Havadan, sahilden ve karadan kaçak yapıları tespit ettiklerini belirten Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Müfettişlerimiz ilgili yüklenicilere kaçak yapılarla ilgili hem belediyelere hem yüklenicilere tespitleri bildiriyorlar ve bu tespitlere müteakip de bir ay içinde kaçak yapıların kaldırılmasını bekliyoruz. Bugün de 9 proje süreçte bekledi. Biz de fiilen iş makineleri ile imara aykırı yapıların yıkımın gerçekleştirdik.

21 bin kaçak yapıya ilişkin de aynı süreci işleteceğiz. Ayder'i de Uzungöl'ü de Nevşehir'i de Bodrum'u da koruyacağız. Bu noktada süreci kararlı ve azimli bir şekilde bu süreci yürüteceğiz."

'İstanbul depremine ilişkin hasar tespit çalışmaları sürüyor'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da Perşembe günü meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremle ilgili hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

İstanbul'daki binalarla ilgili olarak toplam 2 bin 801 ihbar yapıldığını açıklayan Kurum; 213 binanın incelendiğini, 20 binanın ağır hasarlı, 58 binanın da az hasarlı olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Image caption İstanbul'da deprem riski dağılımı

Kurum, İstanbul depremine ilişkin hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü, okulların incelemesinin de yapıldığını ifade etti.

Kentte 14 okulda eğitime ara verildiğine belirten Kurum, 80 kamu binasıyla 53 okulda da incelemelerin sürdüğünü söyledi.