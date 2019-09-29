İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Cuma günkü toplantıya çağrılmadım

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Perşembe günü meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ertesi günü, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında düzenlenen Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısı'na çağrılmadığını açıkladı.

İmamoğlu bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, "Deprem olduktan dört dakika sonra Vali Bey'i arayıp 'AKOM'a geçiyorum' dedim ve akşam 18:30'a kadar orada çalışmalarımı yürüttüm. İkinci gün toplantıya çağrılmadım. Birinin beni masaya isteyip istememesi umrumda değil" dedi.

İmamoğlu, Perşembe günü yine Oktay'ın başkanlığında yapılan toplantıya katıldığını ancak Cuma günü için kendisine bir davet ulaşmadığını da sözlerine ekledi.

İmamoğlu'nun Cuma günü düzenlenen toplantıda yer almaması, davet edilmediği iddialarının ortaya atılmasına neden olmuştu.

İmamoğlu aynı gün gazetecilerin soruları üzerine davet edilip edilmediğiyle ilgili iddialara net bir yanıt vermekten kaçınmış ve "Genel Sekreter yardımcımız ve diğer arkadaşlarımız orada" demişti.

İmamoğlu bugün yaptığı açıklamada ise davet edilmediği yönündeki iddiaları doğrulamış oldu.

İmamoğlu, bir gazetecinin "Siz çağrılmadıysanız genel sekreter nasıl katıldı" sorusu üzerine, "AFAD'ın 28 birim başkanı var. Cumhurbaşkanı Yardımcısı bu 28 birim başkanını davet ediyor. Saat ve yer bildiriliyor. Ben de genel sekreter yardımcımızın süreci takip etmesi talimatını verdim. Olay bu, sadece iki birim başkanı değil, orada genel sekreter yardımcımızın da olması ve süreci teknik olarak takip etmesi talimatı verdim" dedi.

İmamoğlu, İBB'ye bağlı mezarlıklar dair başkanı ve itfaiye daire başkanının da davet edilen 28 birim arasında olduğunu vurguladı.

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Valilik ve Bakan Soylu yalanladı

Oktay başkanlığında düzenlenen toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da katılmıştı.

Toplantıda İmamoğlu'nun yer almaması ve aynı anda başka bir programda görülmesi, sosyal medyada davet edilmediği iddialarının ortaya atılmasına neden oldu.

Valilik Cuma günü yaptığı açıklamada, bu iddiaları reddetti.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, "Sosyal medyada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın toplantıya davet edilmediği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

İmamoğlu da konuyla ilgili yine Cuma günü kendisine yöneltilen sorulara, iddialar hakkında net bir açıklama yapmaktan kaçınarak, genel sekreterinin toplantıya katıldığını söylemekle yanıt vermişti.

Bakan Soylu da İmamoğlu için toplantıda oturacak yerin dahi ayarlanmış olduğunu söyledi.

Habertürk köşe yazarı Fatih Altaylı'ya bir açıklama yapan Soylu, toplantıdan bir gün önce İBB başkanının bu toplantı protokolünde olmamasına karşın İmamoğlu'nun katılacağı belirtilerek, kendisine oturma düzeninin nasıl yapılacağının sorulduğunu belirtti.

Soylu, ortaya Oktay'ın, onun bir yanına Bakan Kurum'un, diğer yanına da İmamoğlu'nun oturmasına karar verildiğini aktardı.

Altaylı'nın köşe yazısına göre, Soylu, "Açık söyleyeyim, Ekrem Bey'i ben davet etmedim, görmedim bile ama davet edilmemiş olsa niye bana nereye oturtalım diye sorsunlar. Belli ki, davet edilmiş... Bi 10'a dopru geldik, Büyükşehir Belediye Başkanı gelmeyince ne oldu diye sorduk, önceden yapılmış başka programı varmış. Kendisi katılamayacakmış diye bilgi geldi. Biz de onsuz başladık, toplantıya" diye konuştu.