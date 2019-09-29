Erdoğan: F-35'te yaşananlar kararlığımızı artırdı, inşallah kendi savaş uçağımıza kavuşacağız

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin kendi savaş uçağını üretmeyi planladığını açıkladı.

Erdoğan, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının ardından ortağı olduğu projeden çıkartılmasının bu konuda kararlılığını artırdığını da sözlerine ekledi.

Erdoğan, bugün İstanbul'da MİLGEM Projesi kapsamında üretilen dördüncü korvet gemisi olan TCG Kınalıada'nın hizmete giriş törenine katıldı ve burada bir konuşma yaptı.

Erdoğan, "Proje ortağı olduğumuz F-35 uçakları konusunda yaşananlar, bizim bu alandaki kararlığımızı daha da artırmıştır. Nasıl İHA'larımızı, SİHA'larımızı, uydularımızı geliştirip, uçurduysak inşallah kendi savaş uçağımıza da kavuşacağız" dedi.

Türkiye'nin "gemi makinelerinden deniz toplarına, füzelere, torpidolara, elektronik sistemlere kadar her alanda" yerli imkanları en üst seviyeye çıkarmakta kararlı olduğunu aktaran Erdoğan, "Hep söylediğim gibi, başaramayacaklar. Madem uyuyan devi uyandırdılar sonuçlarına da katlanacaklar" diye konuştu.

F-35 projesinde neler yaşandı?

Türkiye, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın aldı ve bu sistemin parçaları getirilmeye başlandı.

ABD ve NATO, bu sistemin NATO sistemleriyle uyumlu olmadığı ve bazı gizli askeri bilgilerin Rusya'nın eline geçebileceği gerekçesiyle Türkiye'ye tepki gösteriyor.

Bu kapsamda, Türkiye, proje ortağı olduğu F-35 yeni nesil savaş uçaklarının üretim sürecinden çıkartıldı.

Projeyi yürüten ABD'li savunma şirketi Lockheed Martin, Türkiye'de üretilen parçaların Mart 2020'den itibaren ABD'de üretileceğini açıkladı.

Türkiye uçakların kokpit göstergelerinden iniş takımlarına kadar yüzlerce parçayı üretiyordu. Aynı zamanda filosuna katmak üzere yaklaşık 100 kadar uçak sipariş etmişti.

Türkiye'ye teslim edilen iki F-35 uçağı ABD'de tutuluyor. Türk pilotlar ABD'ye giderek F-35'leri kullanmak için eğitim alıyordu ancak bu eğitimlerin de Temmuz sonunda bitirilmesi planlanıyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu daha önce yaptığı açıklamada Türkiye'ye F-35 jetlerinin verilmemesi durumunda Türkiye kendi savaş uçağını üretecek teknolojiye kavuşana kadar başka ülkelerden savaş uçağı alabileceğini duyurmuştu.

Rus basını geçen hafta içinde, Rusya'nın Türkiye'ye savaç uçağı satışı için görüşmeler yürüttüğünü bildirmişti.