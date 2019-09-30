Yargı paketi: AKP'nin TBMM'ye sunduğu düzenlemede neler var?
AKP, yargı reformu strateji belgesi çerçevesinde hazırladığı 1. yargı paketini TBMM Başkanlığı'na sundu. 39 maddelik yasa teklifinde, muhalefetin eleştirilerine yol açan hüküm, yasa teklifinde korundu. Söz konusu hüküm, Olağanüstü Hal (OHAL) döneminde KHK ile görevden uzaklaştırılan ve pasaportları iptal edilenlerin, pasaportlarının iadesi için, mahkeme kararıyla beraat etseler de İçişleri Bakanlığı'nın incelemesinin sonucunu beklemelerini öngörüyor.
AKP'nin geçen hafta muhalefet partilerine ilettiği ve görüşlerini aldığı yargı paketi üzerindeki çalışmalar tamamladı.
Yasa teklifinin TBMM Başkanlığı'na sunulması öncesinde açıklama yapan AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bu teklifin yargı reformu strateji belgesi çerçevesinde hazırlanan ilk paket olduğuna işaret etti.
Mehmet Muş, muhalefetin, başta OHAL KHK'sıyla ihraç edilenlere pasaport iadesinde, İçişleri Bakanlığı'nın inceleme yapması yönündeki düzenlemeye itirazlarının anımsatılması üzerine, bu hükmün teklif metninde korunduğunu bildirdi.
Muhalefetin teklife ciddi bir itirazı olmadığını kaydeden Muş, yasa teklifi ile ilk kez uygulamaya konulacak olan "Hukuk Mesleğine Giriş Sınavı"nın bu yıl hukuk fakültesine girenleri kapsamayacağını bildirdi.
Muş'un verdiği bilgiye göre yasa teklifi ile getirilen bazı önemli düzenlemeler şöyle:
- 15 yıl kıdemi bulunan avukatlara vize kolaylığı sağlayan yeşil pasaport verilebilecek.
- OHAL döneminde çıkarılan KHK ile kamu görevinden çıkartılmaları nedeniyle pasaportları iptal edilenler, haklarında mahkemelerce yurtdışına çıkış yasağı konulmamışsa, devam eden idari veya adli soruşturmaları ya da davaları yoksa pasaport verilebilecek. Haklarında takipsizlik ve beraat kararı verilenler ile cezası infaz edilenler ya da ertelenenler de pasaport alabilecek. Pasaportlar, İçişleri Bakanlığı'nın yapacağı araştırma sonunda verilecek.
- Hukuk fakültesi mezunlarına "Hukuk mesleklerine giriş sınıavı "koşulu getirilecek. Ssınavda, 100 puan üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak. Hâkimlik, savcılık, avukatlık ve noterlik meslekleri hukuk mesleği olarak kabul edilecek. Sınav, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında hukuk fakültesine girenleri kapsayacak.
- Soruşturma aşamasında, yani dava açılmadan önce ağır ceza, terörle mücadele yasası kapsamındakiler dahil, tutukluluk süreleri indirilecek.
- İstinaf mahkemelerinde kesinleşen 5 yılın altındaki cezalara Yargıtay'da temyiz yolu açılacak.
- Yargının hızlandırılması için "seri muhakeme usulü" ve "basit yargılama usulü" sistemi ilk kez hukuk sistemine girecek.
- Cumhuriyet savcısı veya hâkim tarafından ifade ve beyanının özel ortamda alınması gerektiği ya da şüpheli veya sanık ile yüz yüze gelmesinde sakınca bulunduğu değerlendirilen çocuk veya mağdurların ifade ve beyanları özel ortamda, uzmanlar aracılığıyla alınacak.
- İnternet sitelerine yönelik verilen erişime engelleme kararlarında, içeriğe erişimi engelleme yöntemi uygulanacak. Site değil, ilgili içerik engellenecek.
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