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AKP, yargı reformu strateji belgesi çerçevesinde hazırladığı 1. yargı paketini TBMM Başkanlığı'na sundu. 39 maddelik yasa teklifinde, muhalefetin eleştirilerine yol açan hüküm, yasa teklifinde korundu. Söz konusu hüküm, Olağanüstü Hal (OHAL) döneminde KHK ile görevden uzaklaştırılan ve pasaportları iptal edilenlerin, pasaportlarının iadesi için, mahkeme kararıyla beraat etseler de İçişleri Bakanlığı'nın incelemesinin sonucunu beklemelerini öngörüyor.

AKP'nin geçen hafta muhalefet partilerine ilettiği ve görüşlerini aldığı yargı paketi üzerindeki çalışmalar tamamladı.

Yasa teklifinin TBMM Başkanlığı'na sunulması öncesinde açıklama yapan AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bu teklifin yargı reformu strateji belgesi çerçevesinde hazırlanan ilk paket olduğuna işaret etti.

Mehmet Muş, muhalefetin, başta OHAL KHK'sıyla ihraç edilenlere pasaport iadesinde, İçişleri Bakanlığı'nın inceleme yapması yönündeki düzenlemeye itirazlarının anımsatılması üzerine, bu hükmün teklif metninde korunduğunu bildirdi.

Muhalefetin teklife ciddi bir itirazı olmadığını kaydeden Muş, yasa teklifi ile ilk kez uygulamaya konulacak olan "Hukuk Mesleğine Giriş Sınavı"nın bu yıl hukuk fakültesine girenleri kapsamayacağını bildirdi.

Telif hakkı Getty Image caption AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş

Muş'un verdiği bilgiye göre yasa teklifi ile getirilen bazı önemli düzenlemeler şöyle: