Yunanistan'a kaçmak isterken Ege Denizi'nde hayatını kaybedenler hakkında neler biliniyor?

Telif hakkı Getty Images Image caption Sahil Güvenlik Komutanlığı, 2019'un ilk 9 aylık döneminde Ege Denizi'nde 36 bin 600 kaçak göçmenin yakalandığını duyurdu

Cuma günü bir teknenin Sakız Adası açıklarında batması sonucu 5'i çocuk 7 Türk vatandaşı hayatını kaybetti. Kazadan kurtulanlar arasında, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen akademisyenlerin de olduğu iddia ediliyor.

Ege Denizi'ni geçerek Yunanistan'a kaçmaya çalışan botta, Türkiye vatandaşı 18 kişi ile bir kaçakçı vardı.

Kaza sonucu bottaki 19 kişiden 7'si hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden biri, henüz bir yaşını doldurmayan bir bebek. Dördü de 13 yaşın altında çocuklar.

58 yaşındaki Kevser Sezer ile kızı Meltem Zenbil ile torunu 12 yaşındaki Mustafa Zait Zenbil hayatını kaybederken, Meltem Zenbil'in eşi ve büyük oğlu kurtarıldı.

Fatma ve Nazir Işık çifti ise 3 yaşındaki oğulları ile henüz 1 yaşından küçük olan oğullarını kaybetti.

HDP Kocaeli Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu, kazanın ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, iki çocuklarını kaybeden Fatma Işık ve Nazir Işık'ın Batman ve Bitlis'ten geldiğini yazdı.

@gergerliogluof tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin 5 cocuk 2 kadının öldüğü Ege faciasından...



Biri 55 günlük 2 çocuklu Işık ailesi



Batmanlı Fatma ve Bitlisli Nasır...



Maalesef 55 günlük bebek suda boğularak hayatını kaybetti



Öncesinde çok acı hikayeleri olan bir aileydi



Allah onlara ve yakınlarına sabırlar versin pic.twitter.com/Qtpy8JG6nm — Ömer Faruk Gergerlioğlu (@gergerliogluof) 30 Eylül 2019

8 yaşındaki Gülsüm Kara ile kardeşi 6 yaşındaki Mustafa Kara da kazada yaşamını yitirdi.

Kurtarılan annelerin ve babaların kimlikleri bilinmiyor

Sakız Adası açıklarında batan bottakileri kurtarmak için Avrupa Birliği'nin (AB)sınır güvenliği için çalışan FRONTEX ile Yunan Sahil Güvenlik ekipleri olay yerine gitti.

Yunan Sahil Güvenlik yetkilileri, kazanın sebebi hakkında henüz bilgi vermezken, kazanın Türkiye kıyılarından yaklaşık 8 kilometre açıkta meydana geldiğini söyledi.

Sahil Güvenlik ekiplerinin kurtardığı anne ve babaların kimlikleri ise paylaşılmadı.

Arife ve Yusuf Deniz ile iki çocukları da kazadan kurtuldu.

Kaçakçının ve kurtarılan diğer çocuğun kimlik bilgileri de henüz bilinmiyor.

Gülen yapılanmasına yakın medya kuruluşları, Yusuf Deniz'in Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim görevlisi olduğunu ancak KHK ile görevden ihraç edildiğini; eşi Arife Deniz'in de yine KHK ile kapatılan Mevlana Üniversitesi'nde öğretim üyesi olduğunu yazdı.

Yunan televizyon kanalı Antenna 1, kurtarılan yetişkinlerin iyi derecede İngilizce ve Fransızca bildiklerini, üniversite mezunu kişiler olduklarını ve siyasi iltica talebinde bulunduklarını bildirdi.

Hayatını kaybedenler Sakız Adası'na götürüldü.

Kurtulanların Yunanistan'ın farklı bir şehrine götürülüp götürülmediğiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

2016'daki darbe girişiminden bu yana Yunanistan'a Ege Denizi ya da Meriç Nehri üzerinden kaçmaya çalışan çok sayıda Türkiye vatandaşı yakalandı.

Yunanistan'a geçmeyi başaranların siyasi iltica talebinde bulunup bulunmadığı, başvuruda bulunanların başvurularının kabul edilip edilmediğiyle ilgili resmi bir bilgi bulunmuyor.

2019'un başından bu yana Türkiye'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 50 kişi hayatını kaybetti.

Son olay, 2019'da meydana gelen ölü sayısı en yüksek kazalardan biri.