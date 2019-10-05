Erdoğan: Fırat'ın doğusuna harekat için hazırlıkları yaptık, belki bugün, belki yarın denecek kadar yakın

Telif hakkı Getty Images Image caption Erdoğan, partisinin İstişare ve Değerlendirme toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat'ın doğusuna operasyon için 'hazırlıkların tamamlandığını' söyledi.

Partisinin, Kızılcahamam'daki İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, harekat için "Belki bugün belki yarın denecek kadar yakın" dedi.

Erdoğan'ın konuşması şöyle:

"Ülkemizi terör örgütünden uzak tutmak için sürekli yüzümüze gülenlere diyoruz ki artık söz bitti. Bir taraftan Irak tarafından 30 bin civarında TIR'ı Suriye'ye sokacaksınız, silah, mühimmat yüklü bunları terör örgütüne teslim edeceksiniz sonra stratejik ortağız diyeceksiniz.

"Hazırlıklarımızı yaptık, harekat planlarımızı tamamladık, gereken talimatları verdik. Kararı verilen ve süreci tamamlanmış olan barış pınarlarının önünü açma ihtimali belki bugün belki yarın denecek kadar yakın. Hem karadan hem de havadan bu harekatı yöneteceğiz."

Erdoğan, Suriye'de güvenli bölge planlarının da 'Suriyelilerin eve dönüşü için en makul ve insani yol' olduğunu söyledi.

Erdoğan, "Bu bölgede 2 milyon kişiyi iskan etmeyi planlıyoruz" dedi.

ABD, Suriye sınırında müşterek güvenli bölge oluşturulması konusunda mutabakata varmıştı ancak Erdoğan, ABD ile varılan anlaşma kapsamında yeterli ilerleme sağlanamadığı eleştirisinde bulunuyordu.

Seçim oranı tartışması

Erdoğan ayrıca, cumhurbaşkanı seçilme oranıyla ilgili tartışmalara da değinip "Son günlerde yaşanan anlamsız bir tartışmaya da burada son noktayı koymak istiyorum. Cumhurbaşkanı seçilme oranının yüzde 40'a düşürülmesiyle ilgili ne düşüncemiz ne niyetimiz ne de çabamız söz konusu (...) Yüzde 50 seçilme yeterliliği yeni sistemin adeta omurgasıdır ve bu iş bitmiştir. Yüzde 50 sınırı vazgeçilmez bir kriterdir. Bu tartışmayı bir daha açılmamak üzere kapatıyoruz" diye konuştu.