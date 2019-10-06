Telif hakkı DHA Image caption AKP Sözcüsü Ömer Çelik

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Sözcüsü Ömer Çelik, gazeteci Ergun Babahan'ın, "Türkiye halkları Bahçeli'siz bir siyaset dönemine hazır olmalı" şeklindeki paylaşımının, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabından beğenilmesini kınadı. Çelik, ABD Büyükelçiliği'nden olayla ilgili soruşturma açmasını istedi. Büyükelçilik ise yapılan "beğeni" sonrası özür diledi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli'nin sağlığına ilişkin insani açıdan kabul edilemez, diplomatik teamüllere tamamen aykırı 'beğeni'sini şiddetle kınıyoruz" dedi.

Çelik açıklamasında, "Bu hadise, bir yandan Büyükelçiliğin Türkiye gerçekliğine hangi "ilgisiz" ve "yanlış" kişileri takip ederek yabancılaştığını, diğer yönüyle nasıl bir istihdam politikası izlediklerini göstermesi bakımından ibretliktir" ifadelerini kullandı.

"Konu kuru bir özürle geçiştirilecek bir konu değildir. İnsani açıdan kabul edilemez olduğu gibi içişlerimize çirkin bir müdahale çabasıdır" diyen Çelik, ABD Büyükelçiliği'nde istihdam edilen bazı kişilerin Türkiye'yle ilişkilere zarar vermek için özel bir gayret içinde olduğunu belirtti.

@omerrcelik tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin ABD Büyükelçiliği Türkiye’yi terör örgütleriyle bağlantılı kişiler üzerinden değil, doğru analiz yapabilen kişiler üzerinden anlamaya çalışmalıdır. İnsani konularda hassas olunması ise izah gerektirmeyen bir durumdur. — Ömer Çelik (@omerrcelik) 6 Ekim 2019

@omerrcelik tarafından yapılan 2 numaralı Twitter paylaşımını geçin Hiçbir büyükelçilik Türkiye’deki hiçbir siyasi parti ve siyasetçi hakkında bu şekilde yorum yapamaz. Diplomatik teamüllere saygı esastır. Terör örgütleriyle bağlantılı kişiler bir büyükelçiliğin referansı olamaz. — Ömer Çelik (@omerrcelik) 6 Ekim 2019

@omerrcelik tarafından yapılan 3 numaralı Twitter paylaşımını geçin MHP Genel Başkanı Sn Bahçeli’ye ve MHP camiasına bir kere daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.



ABD büyükelçiliğinden kuru bir özür ötesinde, bu çirkin eylemi gerçekleştirenlere dönük soruşturma ve gereğinin yapılmasını bekliyoruz. — Ömer Çelik (@omerrcelik) 6 Ekim 2019

MHP: ABD destekli yeni bir operasyonun başladığının delili

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman da, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine tepki gösterdi.

İsmet Büyükataman daha sonra yaptığı yazılı açıklamada da, Amerikan Büyükelçiliğinin "beğeni"sinin, Türkiye'de ABD destekli yeni bir operasyonun başladığının delili olduğunu belirtti.

Büyükataman, "ABD'nin gayrimeşru çocuklarına 15 Temmuz'da olduğu gibi tarihi bir ders vermek, aziz Türk milletinin geleceğinin teminatı olan Türk Milliyetçilerinin boynunun borcudur" dedi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği: Özür diliyoruz

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabından ise yapılan "beğeni" sonrası özür açıklaması geldi.

@USEmbassyTurkey tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Bugün büyükelçiliğimizin Twitter hesabından ilgisiz bir mesaj yanlışlıkla beğenilmiştir. Söz konusu hatadan ve yaratmış olabileceği kafa karışıklığından dolayı özür diliyoruz. — US Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) 5 Ekim 2019

Ergun Babahan kimdir?

Ergun Babahan geçmişte Sabah gazetesinde yazı işleri müdürlüğü ve genel yayın yönetmenliği, Yeni Binyıl gazetesinde genel yayın yönetmenliği, Akşam gazetesinde Ankara Temsilciliği yaptı.

Babahan, 2009'da Star gazetesinde köşe yazarlığı yapmaya başladı.

2011 genel seçimleri öncesi Devlet Bahçeli aleyhine yazdığı bir yazı yüzünden Star gazetesi binası önünde protesto edildi.

2012'de Twitter'da Gülen yapılanmasına yönelik yorumları nedeniyle tepki gören Babahan'ın görevine 2012'de son verildi.

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Ergun Babahan Türkiye'de en son yazılı basında Millet gazetesinde düzenli köşe yazarlığı yapmıştı.

Babahan internet sitesi Artı Gerçek'te 1 Temmuz 2017'de yayımlanan yazısında ise "Kanada ve Montreal'e gelmeye 15 Temmuz'dan bir yıl önce karar vermiştim. Türkiye'nin giderek İslamileşen atmosferi boğucu hale gelmeye başlamıştı ve aslında Fransız okuluna giden oğlumun böyle bir atmosferde yetişmesini istememiştim" demişti.