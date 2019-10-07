Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine ortalama yüzde 20 zam yapıldı

Telif hakkı Getty Images Image caption Osmangazi Köprüsü

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), bugünden itibaren geçerli olmak üzere otoyol ve köprü geçiş ücretlerine ortalama yüzde 20 oranında zam yaptı.

KGM'den yapılan ve Anadolu Ajansı'nın duyurduğu açıklamada, otoyol ve köprülerin bakım onarımlarının düzenli yapılabilmesi için her yıl enflasyona göre "düzenlenmesi" gerektiği ve ücretlerin en son 1 Ocak 2018'den artırılmış olduğu vurgulandı.

Açıklamada 'her yıl Üretici Fiyat Endeksi'ne (ÜFE) göre düzenlenmesi gereken geçiş ücretlerinin, geçen yıl yüzde 33,64 olan enflasyona rağmen 21 aydır artırılmadığına" dikkat çekildi.

Zammın gerekçesi olarak "Boğaz köprülerine büyük bakım onarımların yapılması, işçilik ve malzeme fiyatlarındaki artışlar ile bakım-işletme maliyetlerindeki yükselmeler" gösterildi.

Açıklamada, "Halkımıza sunulan hizmetin kalitesini artırmak, otoyollarımızda can güvenliği ve konforlu ulaşım açısından da hayati önem taşıyan bakım hizmetlerini en iyi şekilde yaparak yol standartlarının sürdürülebilirliğini sağlamak için, 1 Ocak 2018 tarihinden bu yana aynı ücretle vatandaşımıza hizmet sunan otoyol ve köprülerdeki geçiş ücretlerinin asgari düzeyde güncellenmesi zorunlu hale gelmiştir" denildi.

Boğaz köprülerindenotomobil geçiş ücreti 10,50 lira

7 Ekim Pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde yapılan ortalama yüzde 20 zamma göre:

Otoyollarda otomobil için en yakın mesafe ücreti 3 lira

mesafe ücreti lira Otoyollarda en uzak mesafe ücreti 30 lira

mesafe ücreti lira 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücret tarifesi ise aks aralığı 3,20 metreden küçük iki akslı araçlar için 10,50 lira, aks aralığı 3,20 metre ve 3,20 metreden büyük Ulaşım Koordinasyon Merkezi kararı gereğince geçebilen ve geçemeyen her türlü iki akslı araçlar için 13,50, 3 akslı her türlü araçlar için 29,50, 4 ve 5 akslı her türlü araçlar için 58,75, 6 ve yukarı akslı araç için 78,25 ve motosikletler için de 4,25 lira.

geçiş ücret tarifesi ise aks aralığı 3,20 metreden küçük iki akslı araçlar için 10,50 lira, aks aralığı 3,20 metre ve 3,20 metreden büyük Ulaşım Koordinasyon Merkezi kararı gereğince geçebilen ve geçemeyen her türlü iki akslı araçlar için 13,50, 3 akslı her türlü araçlar için 29,50, 4 ve 5 akslı her türlü araçlar için 58,75, 6 ve yukarı akslı araç için 78,25 ve motosikletler için de 4,25 lira. Osmangazi Köprüsü'nde 1. sınıf araçlar için tarife 103,05 lira olarak belirlendi.

Açıklamada ayrıca otoyollardaki geçiş ücretlerine dair yeni tarifelere Karayolları Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.