Barış Pınarı Harekâtı başladı

Telif hakkı Reuters Image caption TSK bir süredir sınırda hazırlık yapıyordu

Türkiye, Suriye'nin kuzeyine yönelik Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı.

Harekatla ilgili Twitter'dan bir paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve Deaş terör örgütlerine karşı #BarışPınarıHarekatı'nı başlatmıştır" dedi.

Sınır bölgesinden yayın yapan CNN Türk kanalı, Türk savaş uçaklarının Ceylanpınar'ın karşısında bulunan Resulayn'ı (Serekaniye) bombalamasını canlı olarak yayınladı.

Erdoğan, "Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir" dedi ve ekledi:

"Ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf edeceğiz. Oluşturacağımız GÜVENLİ BÖLGE sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlayacağız. Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız."

YPG'nin omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri, ABD ve IŞİD karşıtı uluslararası koalisyondan ülkenin kuzeyinde uçuşa yasak bölge ilan etmelerini talep etti.

Barış Pınarı Harekatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu gerçekleştirdiği telefon görüşmesinden sonra gündeme gelmişti.

Telefon görüşmesinin ardından ABD ordusu, operasyonun gerçekleşeceği sınır bölgesindeki askerleri sınırdan geriye çekmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süredir Suriye'de güvenli bir bölge oluşturmak ve Suriyeli sığınmacıların bölgeye geri dönmesi için olanak sağlamak istediğini söylüyordu.

Erdoğan, konuyu geçen ay BM Genel Kurulu'nda da gündeme getirmiş, güvenli bölge kurulması halinde 3 milyona kadar Suriyelinin ülkesine dönebileceğini belirtmişti.

Bu hafta ABD askerlerinin sınır bölgesinden çekilmesinin ardından ABD Başkanı Trump, "Çizilen çerçeveyi aştığını düşünürsem, Türkiye'nin ekonomisini yerle bir ederim. Daha önce yaptım!" demişti.

Trump ayrıca Türkiye'nin bölgedeki kamplarda tutulan IŞİD savaşçılarından da sorumlu olacağını söylemişti.

Operasyonun başlamasının ardından Twitter'dan bir açıklama yapan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "#BarışPınarıHarekatı başladı. Türkiye'nin hedefi terör koridorunu yok etmek, barış koridorunu tesis etmek. Cenab-ı Hak Mehmetçiğimizin yâr ve yardımcısı olsun" dedi.

Cumhurbaşkanlığı ise yaptığı açıklamada Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak operasyon hakkında bilgi verdiğini söyledi.