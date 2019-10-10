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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Gülnur Aybet, Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekâtı ile Irak-Şam İslam Devleti'yle (IŞİD) mücadele konusunda büyük deneyim kazandığını belirterek, Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan ve IŞİD militanlarının tutulduğu en büyük kampın Barış Pınarı Harekâtı'nın kapsamı dışında olduğunu söyledi.

BBC Dünya Servisi'nin radyo programına katılarak soruları yanıtlayan Aybet, "Türkiye, IŞİD'le mücadele koalisyonunun üyeleri arasında en fazla alanı IŞİD'den tek başına temizleyen ülke oldu. (Barış Pınarı) Operasyonu ilerledikçe, IŞİD'in elindeki alanların da kontrolünü ele geçirme ve buraları güvenli hale getirme kapasitemiz var. Ancak IŞİD militanlarının tutulduğu en büyük kamp, operasyon alanımızın dışında kalıyor. Yakalanan IŞİD militanlarının durumu uluslararası işbirliğiyle çözülmeli" dedi.

Aybet, Türkiye'nin operasyon kapsamının dışında olduğunu belirttiği "IŞİD militanlarının tutulduğu en büyük kampın" hangisi olduğunu söylemedi.

Ancak, Suriye'nin kuzeydoğusunda Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) elinde bulunan alanda IŞİD militanlarının tutulduğu en büyük kamp El Hol'da bulunuyor. Mardin'in Nusaybin ilçesinin güneyinde, Suriye'nin Haseke şehrinin doğusunda yer alan bu kampın Türkiye sınırına uzaklığı ise 100 kilometre.

SDG'nin verilerine göre, El Hol Kampı'nda 55 farklı ülkeden 73 bin kalıyor. Bunların 62 binini Iraklı ve Suriyeliler oluştururken, bu iki ülke dışından gelenlerin sayısı da yaklaşık 11 bin. Bu 11 bin kişinin 7 binini de 12 yaş altı çocuklar teşkil ediyor. Ayrıca, IŞİD savaşçısı olduğu iddia edilen 12 bin erkek de başta Haseke olmak üzere farklı yerlerdeki cezaevlerinde ya da özel tesislerde tutuluyor.

Aybet: Demografiyi tersine çevireceğiz

Aybet, Türkiye'nin operasyonun ardından Suriye'nin kuzeydoğusundaki demografik yapıyı değiştireceği iddialarının da doğru olmadığını belirtti.

ABD'nin IŞİD'le mücadele kapsamında destek verdiği SDG'nin bu durumu "fırsata çevirdiğini" belirten Aybet, grubun nüfusunun çoğunluğu Kürt olmayan bölgeleri de ele geçirdiğini aktardı.

Aybet, "Suriye'nin kuzeyinde nüfusunun çoğunluğu Kürtlerin oluşturduğu yerler var. Ancak genel olarak, buralarda çoğunluğunu Arapların oluşturduğu yerler bulunuyor. Ayrıca Hıristiyan azınlık da buralarda yaşıyordu. BM ve Uluslararası Af Örgütü'nün raporlar, bu insanların YPG'nin kontrolü ele geçirmesinin ardından evlerinden olduğunu gösteriyor" dedi.

Aybet, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekâtı ile yaratacağı güvenli bölgeye, daha önce buralarda yaşayan ve SDG'nin gelmesiyle yerinden olan kişilerin yerleştirileceğini ifade etti.

Aybet, "Aslında, biz SDG tarafından değiştirilen demografik yapıyı eski haline getireceğiz" dedi.