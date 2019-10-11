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Washington Post gazetesi, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde sürdürdüğü harekattan "önemli can kaybı" haberleri gelirken ABD Başkanı Donald Trump'ın karşılık olarak adım atması konusunda hükümet içinden ve dışından artan baskılarla karşı karşıya olduğunu yazıyor.

Fakat gazeteye göre bu adımın ne olması gerektiği konusunda çok farklı görüşler var.

Trump dün Twitter'da "Kimileri bölgeye onbinlerce asker gönderip savaşı yeniden başlatmamızı istiyor. Diğerleri ise KARIŞMAYIN bırakın Kürtler kendi mücadelelerini versin diyor. Ben diyorum ki eğer kurallara uygun davranmazsa Türkiye'yi yaptırımlar yoluyla mali olarak çok sert vururum" yazmıştı.

@realDonaldTrump tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Turkey has been planning to attack the Kurds for a long time. They have been fighting forever. We have no soldiers or Military anywhere near the attack area. I am trying to end the ENDLESS WARS. Talking to both sides. Some want us to send tens of thousands of soldiers to.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 Ekim 2019

@realDonaldTrump tarafından yapılan 2 numaralı Twitter paylaşımını geçin ....the area and start a new war all over again. Turkey is a member of NATO. Others say STAY OUT, let the Kurds fight their own battles (even with our financial help). I say hit Turkey very hard financially & with sanctions if they don’t play by the rules! I am watching closely. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 Ekim 2019

ABD Başkanı daha sonraki bir tweetinde ise "Binlerce asker göndermek....Türkiye'yi mali olarak fena halde vurmak... ya da Türkiye ile Kürtler arasında bir anlaşmaya arabulucu olmak" ifadelerini kullanmıştı.

Bu mesajları hatırlatan Washington Post gazetesi Beyaz Saray'dan adı verilmeyen bir üst düzey yetkilinin, arabuluculuğun Başkan'ın en çok tercih ettiği yol olduğu yolundaki sözlerini aktarıyor.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Türkiye'ye yeşil ışık yakmadık

'Pompeo Trump'ı uyardı'

Gazete durumun hassasiyetinden dolayı herkesin isim vermeden konuştuğunu da belirterek Trump'ın üst düzey bir danışmanının hükümet içindeki görüş ayrılıklarına dair sözlerini aktarıyor:

"Başkanı kararsız diye tanımlayan üst düzey danışman, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Genel Kurmay Başkanlığını vekaleten yürüten Mick Mulvaney'in, Trump'ı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'tam olarak köşeye sıkıştırılmakta olduğu' konusunda uyardıklarını söyledi."

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Avrupa tarafından getirilen Türkiye'nin harekatını kınayan karar tasarısını farklı sebeplerle de olsa hem ABD hem Rusya onaylamayı reddetmişti.

Washingon Post, Türkiye'nin kuzey Suriye'deki harekatı konusundaki karar tasarısına Washington'un niçin onay vermediğini basına bu konuda brifing veren Amerikalı bir yetkiliye sorduğunda, ABD'nin harekatı 'kınama' yerine 'iyi bir fikir değil' gibi bir ifadeyi tercih ettiği yanıtını almış.

'Trump, Erdoğan'a saldırı için yeşil ışık yakmadı'

Aynı yetkilinin Trump'ın Erdoğan'a, IŞİD'e karşı savaşta ABD'nin temel müttefiki olan Suriyeli Kürt güçlere saldırma konusunda 'yeşil ışık' verdiği iddialarını da, daha önce Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaları tekrarlayarak reddettiği aktarılıyor.

Washington Post şöyle devam ediyor:

"Suriyeli Kürtlere sınır ötesi bir saldırıyı engellemek için Amerikan yönetimi Türkiye ile bir tampon bölge oluşturulması pazarlığı yaptı."

"Fakat Erdoğan ile Trump arasında geçen Pazar günü gerçekleşen telefon görüşmesi ardından Beyaz Saray Türkiye'nin Kuzey Suriye'ye askeri harekat başlatmak üzere olduğunu ve ABD birliklerinin bölgeden çekildiğini bildirdi."

"Türkiye aşırıya kaçmaması konusunda uyarıldıysa da Trump'ın herhangi bir adım atmaması ve başlayan saldırıların kapsamı, ülke içinde her iki partiden ve uluslararasından bir eleştiri fırtınasına yol açtı ve ABD'nin terörle mücadeledeki ortaklarını terkettiği suçlamalarına yol açtı. "

Buna karşılık Washington Post'un görüştüğü Dışişleri Bakanlığı üst düzey yetkilisi, Bakan Pompeo'ya Pentagon'dan gelen Trump'ın önünü kesmekte etkisiz olduğu eleştirileri sorulduğunda, böyle durumlarda askeri yetkililerin daima dışişlerini pasif bulduklarını, bunun çok alışıldık bir durum olduğunu söylüyor.

Trump 'sınırı aşmak' ile neyi kastediyor?

Trump, Türkiye kurallara uygun oynamazsa ekonomiye yönelik adımlar atacağını yazmıştı.

Washington Post'un görüştüğü yetkili, bununla kastedilen şeyler arasında Suriye'nin kuzeyindeki Kürt bölgelerinde "etnik temizlik"e gidilmesinin, ayrım gözetmeyen topçu ve hava bombardımanları ve sivilleri hedefleyen her türlü ateşin de bulunduğunu söylüyor.

Şu ana kadar bu tür kayda değer ihlaller duymadıklarını kaydeden yetkili "ama henüz çok başındayız" diye ekliyor.

Arabuluculuk'tan kasıt ne?

Washington Post haberine göre, Trump'ın "tercih ettiği"nin altını çizdiği "arabuluculuk" konusunda aynı yetkili, Başkan'ın ulusal güvenlik ekibine " İki taraf (Türkler ve Kürtler) arasında ortaklık alanları olup olmadığını araştırma" görevi verdiğini söylüyor.

Gazete "Fakat Türk güçleri aylardır Suriye sınırına yığılır ve Erdoğan işgal tehdidinde bulunurken Amerika Birleşik Devletleri'nin arabuluculuk yapmaya çalıştığına dair hiç bir belirti yok. Çarşamba günü Trump Suriyeli Kürtlerin vazgeçilmez müttefikler olduğunu reddederek "Bize İkinci Dünya Savaşı'nda yardım etmediler" dedi ve Kürtlerin sadece kendi topraklarını savunmakla ilgilendiklerini söyledi" yorumuyla sürdürüyor.

'Türklerin büyük bir hata yaptığını düşünüyoruz'

Haber-yorum, gazeteye konuşan üst düzey yetkilinin sözleriyle son buluyor.

Başkan Trump'ın Erdoğan'ın harekat kararı karşısında dört tutum belirlediğini söylüyor.

"Erdoğan'ın herşeyi göze alma karandan sonra Başkan yaptığımız herşeyi belirleyen dört tutum aldı. İşgali onaylamadığını söyledi, Erdoğan'ın istediği desteği vermediğini kaydetti.

"Üçüncü olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin işgale askeri bir karşı çıkış göstermeyeceğini belirtti. Türkiye NATO'da müttefikimiz. Biz, büyük bir hata yaptıklarını düşünüyoruz.

"Son olarak, eğer Türkiye orantısız bir şekilde hareket eder ya da başkanın kafasındaki çizgilerin ötesine geçerse ABD'nin bunu pahalıya ödetmeye niyetli olduğunu ifade etti."