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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçirdiği rahatsızlığın ardından dün partisinin genel merkezine gelerek, mesaisine başladı.

23 Eylül'de yüksek ateş ve mide bulantısı şikayetiyle Başkent Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Bahçeli'ye "üst solunum yolu enfeksiyonu" tanısı konulmuştu.

Hastanedeki müdahalenin ardından aynı gün taburcu edilmişti. 27 Eylül'de Ankara Şehir Hastanesi Kardiyoloji bölümüne giden Devlet Bahçeli, bazı tetkiklerin ardından hastaneden ayrılmıştı. Doktor kontrolünde bir süredir istirahat eden Bahçeli, 21 gün sonra sabah saatlerinde parti yöneticileriyle birlikte MHP Genel Merkezi'ne geldi.

Partililerin tezahürat ve sevgi gösterileriyle karşılanan Bahçeli, "bozkurt" işareti yaparak karşılık verdi, ardından da makamına çıktı. Ülkü ocağına mensup MHP'liler Türk bayrağı açtı.

Bahçeli'nin, genel merkezdeki mesaisine başlayıp kameralara görüntü vermesine karşın, henüz nekahat döneminde olması nedeniyle, yarın MHP Meclis grubu toplantısı yapılması beklenmiyor.

'Tedavi tamamlandı'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da yaptığı yazılı açıklamada, Bahçeli'nin üst solunum yolu rahatsızlığı tedavisinin tamamlandığını ifade etti. Bahçeli'nin rahatsızlığı üzerinden spekülasyon yapanları eleştiren Yalçın şu görüşleri dile getirdi:

"Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin geçen ay ortalarında Ankara'da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmasının ardından, FETÖ'den ilham alan entrika tiryakileri derhal durumdan yararlanmak üzere sinsi planlarını devreye sokmuştur. FETÖ'nün kaçak militanları vasıtasıyla sosyal medyadan Türkiye aleyhinde sürdürülen algı operasyonları, MHP'ye ve onun saygın liderinin varlığına yönelmiştir" ifadesini kullandı.