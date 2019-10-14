Kalabalıkları azalmış sokaklar, caddelerden sürekli geçen askeri konvoylar, ara ara gelen güçlü top atışı sesleri, birkaç kilometre uzaktan yükselen dumanlar, sınır hattına sürekli gidip gelen ambulanslar…

Burası Akçakale. Şanlıurfa'nın bu sınır ilçesi Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekâtı'nda hedeflenen Tel Abyad'ın hemen yanı başında.

Akçakale bugünlerde harekât gündemiyle yaşıyor.

Sınırın diğer yanından bu tarafa düşen hava topları nedeniyle ölümler, yaralanmalar ve maddi kayıplar oluyor. Bununla birlikte Akçakale sakinleri arasında harekâta büyük bir destek olduğu görülüyor.

Etnik kimliğin siyasete etkisi

Akçakale etnik olarak Arap yurttaşların yoğun olarak yaşadığı bir ilçe.

Sağ partilerin kalesi konumundaki yerleşim yerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) büyük bir gücü var.

Her ne kadar siyasetçiler aksini iddia etse de Şanlıurfa'da etnik kimliğin siyasete bakışı, bunun da Barış Pınarı Harekâtı'na yaklaşımı etkilediğini söylemek zor değil.

Örneğin yoğun olarak Kürtlerin yaşadığı ve HDP'nin güçlü olduğu Suruç'ta harekata destek yoğun değilken, kalan ilçelerin büyük bir bölümünde destek güçlü.

Akçakale'de 31 Mart yerel seçimlerinde MHP'nin de desteklediği AKP yüzde 55, Saadet Partisi yüzde 38.51, İYİ Parti yüzde 5.08 oy almış.

295 oy alan CHP sadece yüzde 0,69 oyda kalmış.

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise Recep Tayyip Erdoğan'a yüzde 94,3 oy çıkmış.

İlçede birçok ev ve işyerine Türk bayrağı asılmış durumda.

İlçede birçok ev ve işyerine Türk bayrağı asılmış, bilboardlar harekâtı destekleyen afişlerle donatılmış.

BBC İlçenin boşaltılmasına başından beri karşıyız, boşalttırmayacağız. Bizim başından beri haykırdığımız şudur; yakışmaz bize yumuşak bir yatakta can vermek."

'Sınır boyları bize mezar olmalı, ilçeyi tahliye etmeyeceğiz'

Akçakale'nin AKP'li Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, harekata destek için yoğun çaba içinde.

Yalçınkaya, harekatın bölgelerine barış getireceğini belirtiyor.

Havan topu saldırıları sonucu meydana gelen ölümler nedeniyle sınıra yakın mahallelerin tahliye edilip edilmeyeceği sorumuza şu cevabı veriyor Yalçınkaya:

"İlçenin boşaltılmasına başından beri karşıyız, boşalttırmayacağız. Bizim başından beri haykırdığımız şudur; yakışmaz bize yumuşak bir yatakta can vermek. Sınır boyları bize mezar olmalı. Biz vatanımızı, ilçemizi müdafaa ediyoruz.

"Yaşlılar, hastalar Urfa'ya intikal etti. Okullar kapatıldı. Sınıra bakan bölgelerin toplu halde gezmelerin, bir arada bulunmaların uygun olmayacağını anons ettik ama halkın büyük bölümü ilçede, normal hayat devam ediyor. Ama takdir ederseniz ki tabii ki bu bir savaştır ve savaşın da kendine göre zahmetleri vardır, bu zahmetleri de yaşıyoruz."

Birçok Suriyeli ayrıldı

Akçakale, Suriye iç savaşı boyunca on binlerce Suriyeli göçmenin gelip yerleştiği bir yer oldu. İlçede bugün birçok dükkânda ham Türkçe hem de Arapça yazılar göze çarpıyor.

Harekatın başlamasından sonra birçok Suriyeli ailenin ilçeden ayrıldığını öğreniyoruz. Suriyelilerin bir bölümü Harran mülteci kampına geçtiği belirtiliyor.

Image caption Akçakale sakini Mahmut Bahatekin, "Bu kefereler bizim ağzımızın dibindeler. Burada devlet kuracaklardı. Elhamdüllilah şimdi hiçbir sıkıntımız yok" diyor.

'Cepheye gitmek için Cumhurbaşkanımızdan emir bekliyoruz'

Akçakale sokaklarında, bayrak taşıyarak motosiklet ya da arabalarla tur atıp harekata destek sunanlar var.

Bazı arabaların içinden mehter müziği yükseliyor.

Bizim de sokaklarda görüştüklerimiz, harekata büyük bir destek veriyor.

Mahmut Bahatekin adlı yaşlı bir Akçakale sakini, Cumartesi günü, kendisine engel olmak isteyenlere rağmen boş bir havan topunu nasıl eliyle alıp havaya kaldırdığını anlatıyor.

Bahatekin YPG'yi kasterederek, "Bu kefereler bizim ağzımızın dibindeler. Burada devlet kuracaklardı. Elhamdüllilah şimdi hiçbir sıkıntımız yok, Allah'ın ve devletimizin sayesinde" diyor.

İdris Yılmaz aldı genç ise cepheye gitmek istediklerini belirtiyor:

"Hepimiz birer Mehmetçiğiz. Şu an, tankların, havanların sesini duyuyoruz ama Mehmetçiğimizle beraber cephede olmak istiyoruz. Acılar içinde burada duruyoruz ama bütün gençlerimiz cepheye gitmek istiyor. Biz sayın cumhurbaşkanımızdan emir bekliyoruz, herkes cepheye gitmeye hazırdır.

'Kızılelma' araçlı konvoy

Harekata destek için ilçede ara ara konvoylar oluşturuluyor. Konvoylardan biri, biz basın mensuplarının bulunduğu alan geliyor.

Kahramanmaraş'tan desteğe gelen bir grup, Akçakaleli başka bir grupla birleşip konvoy oluşturmuş.

Aracın camında Göktürk alfabeli Türk yazısı, 82 Afrin ve 83 Barış Pınarı ibareleri bulunuyor.

Aracın yan tarafındaki bir amblemde 'Kızılelma: Ülke için Yaşa, Aşkın İçin Öl..!' yazıyor.

Şoför, Diriliş Ertuğrul Dizisi'ndekine benzer kıyafetlerden giymiş. Elinde bir kılıç ve kalkan da var.

Üzerinde Türk, Osmanlı ve Kayı Boyu (IYI) bayrağı bulunana aracın içindeki küçük bir çocuğa da askeri kıyafet giydirilmiş.

Ülkücülerle özdeş bozkurt işaretini yapan konvoydakiler, sık sık tekbir getiriyor ve "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganını atıyor.

Bozkurt işareti yapan Feylek El Şam militanları

Akçakale'de yer yer Suriyeli silahlı muhalif grupların üyeleriyle karşılaşmak da mümkün.

Biz de ilçede bir noktada Feylek El Şam örgütünün militanlarıyla karşılaşıyoruz.

Suriye Müslüman Kardeşleri çizgisindeki örgüt, yeni oluşturulan Suriye Milli Ordusu içinde yer alıyor.

Image caption Feylek El Şam örgütü, Barış Pınarı Harekâtı başlamadan bir hafta önce kurulan Suriye Milli Ordusu örgütüne dahil.

Çevredekiler üzerinde örgütlerinin logoları bulunan bir Toyota pikap araçla bakkaldan alışveriş yapan militanları alkışlıyor.

Onlar da alkışlayanlara bozkurt işareti yaparak karşılık veriyor.

Konuşmak istediğimizde sınıra gittiklerini söylüyorlar.

'Farklı görüştekiler olarak açıktan konuşamıyoruz'

Akçakale'de harekâtı eleştiren küçük bir kesimin de olduğu anlaşılıyor.

Evlerinde görüştüğümüz bir aile, kendilerinin Kürt olduğunu, harekatın arkasında ayrımcı bir anlayış olduğunu savunuyor.

Sınırlarındaki Tel Abyad'ın yıllarca IŞİD'in, çoğunluğu Arap militanlarının elinde kaldığını, o dönem IŞİD'e harekât yapılmadığını ama sınır karşısı Kürt güçlerin eline geçince bu sefer terörün hatırlandığını söylüyor aile fertleri.

"Yıllarca yanımızda IŞİD varken neden operasyon yapmadılar. IŞİD sınırda varken burayla orası arasında geçişler çok rahattı" diyorlar.

Harekata karşı olmakla birlikte bunu açıktan konuşmaktan çekindiklerini söylüyorlar.

Akçakale'de halkın çoğunluğunun operasyonu desteklediğini ancak bu durumdan en fazla çocukların etkilendiğini, bunun dert edilmediğini belirtiyorlar.