HDP'li dört belediyede altı belediye eş başkanı gözaltına alındı

Telif hakkı DHA Image caption Cihan Karaman, Semira Nergiz ve İrfan Sarı

Bu sabah yapılan operasyonlarda Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Cihan Karaman, Yüksekova Belediye Eş Başkanları İrfan Sarı ve Remziye Yaşar, Erciş Belediye Eş Başkanı Yıldız Çetin ile Nusaybin Belediyesi Eş Başkanları Ferhat Kut ve Semira Nergiz gözaltna alındı.

Gözaltına alınan belediye başkanlarının ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda birçok belge ve dijital materyale de el konuldu.

Erciş Belediye Eş Başkanı Yıldız Çetin hakkında "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.

Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince yapılan operasyonda meclis üyesi Bayram Çiçek, HDP Erciş ilçe Başkanı Şakir Asıl ve ilçe yöneticisi Hücret Kandemir de gözaltına alındı.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik başlattığı harekat sonrasında sivil kayıpların yaşandığı Nusaybin'de kriz masası kurulmuştu. Nusaybin belediye eş başkanlarının kriz masasında gözaltına alındığı öğrenildi.

Harekat sonrası 151 gözaltı, 10 tutuklama

Barış Pınarı Harekâtı sonrası HDP'ye yönelik başlatılan operasyonlarda şimdiye kadar 151 kişi gözaltına alındı, 10 kişi tutuklandı.

Birçoğunun harekâta karşı yapılan protestolara katılmaları ya da sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterildiği için gözaltına alındığı öğrenildi.

31 Mart yerel seçimlerinde 3 büyükşehir, 4 il, 50 ilçe, 11 belde belediyesi olmak üzere HDP toplam 69 belediye kazanmıştı. KHK ile kamu görevinden ihraç oldukları için altı ilçe belediyesi başkanına mazbata verilmemişti.

19 Ağustosta Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları, Selçuk Mızraklı, Ahmet Türk ve Beida Özgökçe, İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden alındılar ve yerlerine il valileri kayyum olarak atandı.

18 Eylül'de Erzurum Karayazı belediye Eş Başkanı Melike Göksu'nun "Terör örgütü üyesi olmak' suçundan yargılandığı davası onanınca tutuklandı ve yerine kayyum atandı.

HDP'li Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş da, 12 Eylül günü Ağaçlar köyü yakınlarında bir minibüsün geçişi sırasında dokuz kişinin ölümüne neden olan mayın patlaması olayından sonra başlatılan soruşturmada tutuklanmış ve yerine kayyum atanmıştı.