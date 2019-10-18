Barış Pınarı Harekatı - 120 saat

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından ABD ve Türkiye'nin Suriye'de ateşkes için anlaştığını duyurdu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da "ateşkesin iki meşru devlet arasında olacağını" anlaşmanın Barış Pınarı Harekatı'na 120 saatlik arar verilmesini kapsadını söyledi.

Reuters ve AFP haber ajansları da operasyon durduktan sonra Tel Abyad'da 'ateşkes'in ilk saatlerinin nasıl geçtiğini görüntüledi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ise son 7 günde operasyon bölgesinden 166 bin sivilin kaçtığını duyurdu. Son 24 saatte yaşananları bir videoda derledik.