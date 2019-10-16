Washington Post: Giuliani, 2017'de Gülen'in iadesi için Trump'a büyük baskı yaptı

Telif hakkı Reuters Image caption ABD Başkanı Donald Trump'ın kişisel avukatı ve eski New York Belediye Başkanı Rudolph Giuliani

Washington Post gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın kişisel avukatı Rudolph Giuliani'nin 2017 yılında Başkan ile yaptığı özel sohbetlerde Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iade edilmesi gerektiğini ısrarla dile getirdiğini bildirdi.

Gazete, New York eski Belediye Başkanı olan Giuliani'nin Gülen'in iade edilmesi gerektiği konusunda ısrarcı olduğu dönemde henüz Trump'ın avukatı olmadığını ancak en önemli destekçilerinden biri olarak Beyaz Saray'ı sık sık ziyaret ettiğini belirtti.

Gazete, adının açıklanmasını istemeyen eski yetkililere dayandırdığı haberinde, Giuliani'nin o dönemde neredeyse başka hiçbir şey konuşmadığını ve Trump nezdinde bu konuyu her fırsatta gündeme getirdiğini yazdı.

Gazeteye konuşan bir eski yetkili, o dönem Giuliani'nin tüm dikkatinin bu konu üzerinde olduğunu belirterek, "Gülen'den başka bir şey konuşmuyordu" dedi.

Eski yetkililer, o dönemde Beyaz Saray danışmanlarında Giuliani'nin Türk hükümeti adına Gülen'in iadesini savunduğu yönünde kaygılar oluştuğunu belirtti.

Washington Post'a konuşan bir başka yetkili de, "Sırf Erdoğan'a iyilik yapmış olmak için Gülen'i yakalayacak değildik" dedi.

Trump sıcak bakıyordu, yetkililer karşı çıkıyordu

Haberde, Trump'ın ise bir dönem bu fikre sıcak baktığı ve Gülen'in durumuyla ilgili bilgi almak için danışmanlarına baskı yaptığı da öne sürüldü.

Eski bir yetkili, Trump'ın Erdoğan'dan "arkadaşım" diye bahsedip, neden Gülen'in Türkiye'ye iade edilemediği sorusunu sık sık sorduğunu söyledi.

Gazete, "Yönetim içindeki yetkililer, bu fikre şiddetli karşı çıkıyordu ve Başkan'a da bu adımın hukuki süreçleri ihlal edebileceği ve kendisine siyaseten zarar verebileceğini söylediler" diye yazdı.

Habere göre, o dönem Beyaz Saray'da olan üst düzey yetkililer, 2017 yılında Giuliani'nin Türkiye'nin çıkarlarını savunmak için ödeme alıyor olabileceği kaygısıyla kendisine gidip artık Trump'la görüşmelerinde Türkiye ile ilgili meseleleri gündeme getirmemesini istedi.

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Giuliani Türkiye adına lobi yaptığı iddialarını reddediyor

Giuliani'nin Trump nezdinde Gülen'in iadesi için neden bu kadar ısrarcı olduğu bilinmiyor. Gazete, Giuliani'nin Türkiye'den para alarak adına lobi yapıp yapmadığının ise net olmadığını belirtiyor.

Giuliani, Washington Post'un Gülen'in iadesiyle ilgili iddialar hakkındaki sorusuna, avukat ile müvekkil gizliliği gerekçesiyle yorum yapamayacağını ama böyle bir şeyin "kulağa saçma geldiğini" söyledi.

ABD'de lobicilik faaliyetlerinin şeffaflaştırılması adına yapılan düzenlemelere göre, yabancı devletler adına lobi faaliyetinde bulunan kişilerin bildirimde bulunması gerekiyor. Bu bildirimde bulunmamak ise suç teşkil ediyor.

Giuliani, Türkiye de dahil olmak üzere hiçbir ülke adına para karşılığında lobi faaliyetlerinde bulunmadığını söylüyor.

Giuliani, bir dönem İran'a yönelik yaptırımları deldiği gerekçesiyle tutuklanarak yargılanan Reza Zarrab'ın savunma ekibinde yer almış ve o dönemde konuyla ilgili olarak Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü.

Giuliani'nin faaliyetleriyle ilgili halihazırda yürütülen bir federal soruşturma bulunuyor. Geçen hafta içerisinde Giuliani'nin iki eski iş ortağı, seçim kampanyası finansmanıyla ilgili ortaya atılan usulsüzlük iddiaları nedeniyle tutuklanmıştı.

Giuliani, hakkındaki tüm iddiaları reddediyor.