ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence: ABD ve Türkiye, Suriye'de ateşkes kararı aldı
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından basın açıklaması yaptı.
Pence, açıklamasında ABD ve Türkiye'nin Suriye'de ateşkes kararı aldığını açıkladı. Suriye'nin kuzeydoğusundan YPG 120 saat içinde çekilecek. ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak.
Pence, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı, Suriye'nin kuzeydoğusundan YPG'nin çekilmesinin ardından derhal durduracağını ifade etti.
Pence, "YPG'nin Türkiye'nin 30 km sınırından güvenli çekilimini sağlayacağız" dedi.
"İki üke güvenli bölge çalışması kapsamında ortak çalışacaktır" diye devam etti.
Ayrıntılar birazdan.