Hakkari, Yüksekova ve Nusaybin belediyelerine kayyum atandı

Telif hakkı DHA Image caption Hakkari Belediyesi

Salı günü evlerine yapılan operasyonlarla gözaltına alınan Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Nusaybin, Hakkari ve Yüksekova Belediye Eş Başkanları tutuklandı. İçişleri Bakanlığı kararı ile tutuklanan belediye başkanlarının yerine kayyum atandı. Bugün yapılan atamalarla kayyum atanan HDP belediyelerinin sayısı 8'e yükseldi.

Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman'nın "terör örgütü üyeliği" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından tutuklandığı öğrenildi. Karaman yerine Hakkari Valisi İdris Akbıyık kayyum olarak atandı.

Yüksekova Belediye Eş Başkanları İrfan Sarı ve Remziye Yaşar'ın da 2014 yılında yaptıkları sosyal medya paylaşımları "terör propagandası" olarak kabul edildi.

İrfan Sarı'nın belediye başkanlığından önce yerel bir gazetede yazığı bazı yazıların da propaganda olarak kabul edildiği öğrenildi.

"Terör örgütü üyeliği" ve "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilen belediye başkanları yerine Yüksekova Belediyesi'ne de ilçe kaymakamı Osman Doğramacı kayyum olarak görev yapacak.

"Terör soruşturması" kapsamında gözaltına alınan Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz'in ve eş başkanlık yapan belediye meclis üyesi Ferhat Kut'un sokağa çıkma yasakları döneminde yapılan proteto gösterilerine katılmalarının "örgüt üyeliği"ne gerekçe olarak gösterildiği öğrenildi.

Tutuklanan belediye başkanlarının kayyum atamalarına karşı yapılan protesto gösterilerine katılması da "örgüt propagandası" olarak görüldü.

Telif hakkı DHA Image caption Hakkari Belediyesi

Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz'in yerine ilçe kaymakamı Mehmet Balıkçılar belediyeye kayyum olarak atandı.

HDP, 69 belediye kazanmıştı

HDP, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde 3 büyükşehir, 4 il, 50 ilçe, 11 belde olmak üzere toplam 69 belediye kazanmıştı.

Kanun Hükmünde Kararneme (KHK) ile kamu görevinden ihraç edildikleri için 6 ilçe belediye başkanına mazbata verilmemişti.

19 Ağustos'ta Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları Selçuk Mızraklı, Ahmet Türk ve Beida Özgökçe, İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden alındı ve yerlerine il valileri kayyum olarak atandı.

18 Eylül'de ise Erzurum Karayazı Belediye Eş Başkanı Melike Göksu, "Terör örgütü üyesi olmak' suçundan yargılandığı davası onanınca tutuklandı. Göksu'nun yerine kayyum atandı.

HDP'li Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş da, 12 Eylül günü Ağaçlar Köyü yakınlarında bir minibüsün geçişi sırasında 9 kişinin ölümüne neden olan mayın patlaması olayından sonra başlatılan soruşturmada tutuklanmış ve yerine kayyum atanmıştı.

Telif hakkı HDP Image caption HDP Sözcüsü Günay Kubilay

HDP: Kayyımcı zihniyeti sert dille kınıyoruz

HDP Sözcüsü Günay Kubilay, yaptığı bir basın açıklaması ile "Her şeyden önce bu kayyımcı zihniyeti sert bir dille kınıyoruz" dedi.

Ülkenin demokratik ve meşru siyaset yöntemleriyle yönetilemediğini savunan Kubilay, "Bu operasyonların tamamı hukuksal dayanaktan yoksundur. Bunlar önce minareyi çalıyor, sonra kılıf uyduruyorlar. Önce siyasi karar veriyor, sonra hukuksal gerekçe bulmaya çalışıyorlar. O nedenle bu operasyonlar, gözaltılar, tutuklamalar hukuksuzdur, keyfidir" diye konuştu.

Kubilay, belediye başkanlarının suç işledikleri için tutuklanmadığını, belediyelerdeki hırsızlık ve yolsuzlukları teşhir ettikleri için tutuklandığını savundu:

"Arkadaşlarımız iktidar tarafından işlenen suçları teşhir ettikleri, belediyelerdeki hırsızlıkları, yolsuzlukları, gerçekleri kamuoyuna açıkladıkları için" haklarında operasyon yapılıp tutuklanıyorlar.

"HDP'li belediyelere yönelik kayyım uygulamaları, AKP-MHP iktidarının sadece Kürt düşmanlığını değil, doğal varlıkların ve kamu kaynaklarının nasıl yağmalanıp talan edildiğini, belediyelerin nasıl bir hırsızlık ve yolsuzluk çukuruna sürüklendiğini göstermekle kalmadı, aynı zamanda dünya nimetlerinin dışında bütün insani değerlerin aşındığı ve büyük bir ahlaki çöküntünün yaşandığını da gün yüzüne çıkardı."