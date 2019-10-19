Ankara'da HDP'lilere polis müdahalesi: Yaralılar var

Telif hakkı Hüseyin Şimşek Image caption Polis müdahalesi

Ankara'da polis, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin kayyumlarla ilgili basın açıklaması sırasında partinin il binası önünde toplananlara biber gazı ve copla müdahale etti. Yaralanan dört kişiden üçü Hacettepe ve İbn'i Sina Hastanelerine kaldırıldı.

Müdahale sırasında iki kişi başına aldığı darbeyle, bir kişi de yakın mesafeden maruz kaldığı biber gazı nedeniyle gözünden yaralandı.

HDP Mamak İlçe Yöneticisi Adem Bucağan ise sıkılan gazdan etkilenerek epilepsi krizi geçirdi.

Hastanedeki yaralıların tetkik ve tedavileri sürüyor.

Müdahaleye gerekçe olarak, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu gereği basın açıklamasının yasak olması gösterildi.

HDP milletvekili Kerestecioğlu: Korkunç bir saldırıydı

Sezai Temelli bugün bazı milletvekilleri ve partililer ile birlikte HDP'li belediyelere atanan kayyumlarla ilgili bir basın açıklaması yapmak istedi.

BBC Türkçe'ye konuşan milletvekillerinden Filiz Kerestecioğlu, bugün Ankara Tandoğan'da düzenleyecekleri miting yasaklandığı için il binası önünde basın açıklaması yapma kararı aldıklarını söyledi.

Başkentte hiçbir gösteriye gerekçe sunulmaksızın izin verilmediğini belirten HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eş genel başkanımızla birlikte genel merkezden il binamızın önüne geldiğimizde zaten tüm sokak polis arabaları ve emniyet görevlileri ile doluydu. Milletvekilleri olarak bizler görevlilerin başındaki idari amirle basın açıklaması konusunda müzakere etmeyi denedik."

"Bize 2911 sayılı yasayı anlatmaya çalıştılar ancak ben 35 yıllık avukatım ve bu ülkede barışçıl her türlü gösterinin hak olduğunu biliyorum. İl binası önündeki iki araba arasına konuşlandık ve açıklamamıza başladık, kendileri de kabul etmişlerdi. Fakat bir anda 'Bu yaptığınız yasaktır' diyerek saldırıya geçtiler."

"Korkunç bir saldırıydı, dört arkadaşımız ciddi şekilde yaralandı. Zaten az sayıdaki bir kitleye cop ve telsizle vurarak, gaz sıkarak müdahale ettiler. Yaşı ileri olan iki kişinin başına telsizle vurdular. Genç bir arkadaşımız gazdan etkilenerek nöbet geçirdi."

HDP Eş Başkanı Temelli: Anayasa suçu işlendi

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ise daha sonra yaptığı yazılı açıklamada, kayyumlara karşı gerçekleştirecekleri mitingin anayasa suçu işlenerek engellendiğini söyledi.

Sezai Temelli, "Zaten kayyımların atanması da anayasa suçudur. Bu denli ciddi bir hukuksuzlukla karşı karşıyayız" dedi.

Temelli, kayyum atanan yerlerde görevden alınan belediye başkanlarının dosyalarının, tamamen uydurma fezlekelerden ve iddianamelerden oluştuğunu belirtti.

Basın açıklamasına müdahalenin anayasal suç olduğunu söyleyen Temelli, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na da çağrıda bulundu:

"Yarı demokratik ülkelerde bile kabul edilemezken burada açık açık anayasa suçu işlenerek basın açıklaması engellenmekte, basın açıklaması yapmaya çalışan arkadaşlarımız darp edilmekte, hakaret ve tacize maruz kalmaktadır. Bunu kabul etmiyoruz."

"Buradan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'na çağrıda bulunuyorum. Valilerin bu talimatları anayasa suçudur. Resen bu konuda soruşturma başlatma yetkiniz var. Bu yetkinizi kullanın. Bu talimat eğer İçişleri Bakanlığı'ndan gelmişse o konuda da resen soruşturma başlatma yetkiniz var, başlatın. Bu eğer bir an önce başlatılmazsa Türkiye'de artık bir devletten bahsetmemiz mümkün değildir."

'Uygun görülmemiştir'

Ankara Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü'nden ise polis müdahalesiyle ilgili bir açıklama yapılmadı.

Valilik Cuma günü, HDP'nin Ankara'da düzenlemek istediği "Demokrasi İçin Buluşuyoruz" mitingine izin vermemişti.

Kararı yazılı olarak HDP Ankara İl Eş Başkanı Zeyno Bayramoğlu'na ileten Ankara Valiliği'nin açıklamasında şu ifadeler yer almıştı:

"'Demokrasi için buluşuyoruz' konulu yürüyüş ve açık hava toplantısı 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11'inci ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunun 17'inci maddesi hükümleri kapsamında uygun görülmemiştir."

HDP'nin "Demokrasi İçin Buluşuyoruz" etkinlikleri kapsamında Adana ve İzmir'de düzenleyeceği buluşmalar da valilikler tarafından yasaklanmıştı.