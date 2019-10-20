120 saatlik sürede 3. gün - Milli Savunma Bakanlığı: 22 ihlal gerçekleştirildi

Telif hakkı Getty Images Image caption Akçakale, Şanlıurfa

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ile ABD arasında varılan anlaşma çerçevesinde PKK/YPG'lilerin kuzeydoğu Suriye'de "güvenli bölge" olarak planlanan bölgeden çıkması için verilen 120 saatlik sürenin 3. gününde bir açıklama yayınlayarak, sürecin ABD ile koordineli şekilde takip edildiğini, 17 Ekim saat 22.00'den bu yana 22 taciz/ihlal gerçekleştiğini belirtti.

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ise Türkiye'yi "ateşkesi ihlal etmekle" suçladı.

MSB'nin açıklamasında operasyonun durdurulmasından bu yana "55 araçlık konvoyun Rasulayn'a giriş yaptığı, 86 araçlık konvoyun Tel Tamir istikametinde çıkış yaptığı" belirtildi.

Açıklamada "17 Ekim 2019 tarihinde Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde, PKK/YPG teröristlerinin 120 saat içerisinde bölgeden çıkmasını yakından takip etmektedir. Bu kapsamda kesinlikle hiçbir engelleme yapılmadığı gibi bölgeden çıkış ve tahliye faaliyetleri sıkı şekilde ABD'li muhataplarla koordine edilmektedir. ABD ile yapılan mutabakata rağmen PKK/YPG'li teröristlerce 17 Ekim 2019, saat 22.00'den itibaren toplam 22 taciz/ihlal gerçekleştirilmiştir" denildi.

Konuyla ilgili ABD askeri yetkilileri ile yakından koordineye devam edildiği de bildirildi.

Öte yandan Tel Abyad bölgesindeki keşif gözetleme görevi sırasında yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık'ın hayatını kaybettiği, bir askerin de yaralandığı, Hakkari Şemdinli'de de PKK'lılarla çıkan çatışmada ağır yaralanan piyade er Sezai Ekşioğlu'nun kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İstanbul'da11. Rize Tanıtım Günleri'nde yaptığı açıklamada Barış Pınarı Haraketı kapsamında "şu ana kadar 5 asker, 20 sivil ve 76 Suriye Milli ordusu savaşçısı kardeşimizi şehit verdik" diye konuştu.

Erdoğan ABD ile varılan 13 maddelik mutabakata uyulmadığı halde 120 saatlik sürenin sonunda operasyona kalındığı yerden devam edileceğini de tekrarladı.

Erdoğan "9 gün içinde bir kısmı üst düzey 765 teröristi etkisiz hale getirerek 1500 kilometrekarelik bir alanı örgütün zulmünden kurtardık" diye konuştu.

Türk Kızılay'ının ise Suriye'nin Tel Abyad kentinde ikinci kez insani yardım malzemesi dağıttığı açıklandı.

DHA, yardım operasyonu kapsamında, yaklaşık 2 bin kişiye gıda ve hijyen malzemesi, ekmek ve battaniye dağıtıldığını belirtti.

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"En az 50 araçlık konvoy Resulayn'ı terk etti"

AFP haber ajansı ve İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü, Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) ait içinde ambulansların da bulunduğu en az 50 araçlık konvoyun Resulayn'ı terk ettiğini belirtti.

Konvoyda yaralılar ve SDG askerleri olduğu aktarıldı. Konvoyun bölgeden ayrılmasının ardından bölgedeki hastaneden dumanlar yükseldiği belirtildi.

İngiltere Başbakanı Johnson: Doğru yönde atılmış bir adım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi yaparak ikili ilişkiler ve bölgesel konuları konuştu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Erdoğan'ın Johnson'a ABD ile varılan mutabakat çerçevesinde "PKK/YPG'nin güvenli bölge dışına çekilmesi, ağır silahlarının toplanması, tahkimatlarının ve mevzilerinin kullanılamaz hale getirilmesi hususlarının yakından takip edildiğini" ifade ettiği belirtildi.

İngiltere Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Johnson'ın ABD ile Türkiye arasında yapılan ve operasyonu geçici olarak durduran anlaşmadan memnuniyet duyduğunu ilettiği ve bunu doğru yönde atılmış bir adım olarak nitelediği belirtildi.

Johnson'ın anlaşmanın devam etmesini ve can kaybının iki tarafta da asgaride kalmasını umut ettiğini aktardığı ancak aynı zamanda Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki askeri operasyonunun büyük kaygı yarattığının da altını çizdiği bildirildi.

Downing Street'ten yapılan açıklamada Erdoğan ve Johnson'ın, son durumu, ve terörle mücadele ile göç sorunu da dahil daha geniş çaptaki sorunları görüşmek üzere Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşme ayarlamaya çalışacağı da aktarıldı.

SDG'den Türkiye'ye 'ateşkesi ihlal' suçlaması

Öte yandan, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) bugün yaptığı açıklamada Resulayn bölgesinde Türk ordusu ve Milli Suriye güçlerinin hava saldırılarının devam ettiğini, bölgedeki asker sayısının "ateşkese rağmen artıldığını" belirtti.

Açıklamada SDG'nin ateşkese uyduğu da, saldırılarda 16 savaşçılarının öldüğü aktarıldı.

SDG'den dün yapılan açıklamada da "Türkiye'nin, ateşkesin duyurulmasının üzerinden 30 saat geçmesine karşın, Ras'ul Ayn/Serekaniye kentinde mahsur kalmış yaralıların ve sivillerin taliyesi için güvenli koridor açılmasına izin vermediği" belirtilmişti.

Cemil Bayık: Kürtler kimliği, değerleri , dili ve kültürü ile özgür bir hayat yaşamak istiyorsa işgale karşı durmalıdır

PKK yöneticisi Cemil Bayık ise ANF'ye verdiği röportajda operasyonun amacının tüm Kürtler olduğunu savundu ve "Eğer Kürtler kimliği ile, değerleri ile dili ve kültürü ile özgür bir hayat yaşamak istiyorsa bütün bedelleri göz önüne almalı, işgale ve işgalcilere karşı durmalıdır" dedi.

Türkiye'nin "Rojava'da Kürt kalmasın planı ile hareket ettiğini" iddia eden Bayık, "Rojava halkımızın bu hakikati çok iyi anlaması lazım. Türkiye işgalini sonlandırana kadar savaşçılarıyla birlikte onurlu direnişlerini sürdürmeliler" diye konuştu.

Bayık, Türkiye'nin operasyonunun başlamasının ardından Kuzeydoğu Suriye'deki Kürtlerin Esad yönetimi ve Rusya ile sınır hattını koruma konusunda anlaşmasına yönelik olarak ise "Doğrusu ve gerekli olan budur. Çünkü Kuzey ve Doğu Suriye bölgesi Suriye'nin bir parçasıdır" dedi.

Bayık, Türkiye'ye yönelik sivillerin öldüğü saldırıları da kendilerinin yapmadığını ve amacın sınır bölgesindeki insanları korkutarak buradaki ilçe ve köyleri boşaltmak olduğunu iddia etti.

120 saatlik süre neyi kapsıyor?

Telif hakkı Reuters Image caption Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence

9 Ekim'de başlayan Barış Pınarı Harekâtı'nın 8. gününde Ankara'da görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Türk heyeti ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in başkanlığındaki ABD heyeti, anlaşmaya varmıştı.

Anlaşmaya göre, Türkiye 120 saatlik bir süre için operasyona ara verecek ve bu zaman diliminde YPG yaklaşık 32 kilometre derinliğinde oluşturulacak olan güvenli bölgenin gerisine çekilecek.

Çekilme tamamlandıktan sonra da Türkiye tamamen operasyonu durduracak, ABD de Başkan Donald Trump'ın imzasıyla yürürlüğe giren yaptırımları geri çekecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma günü yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgenin denetimi için 12 gözlem noktası kurmayı planladığını açıklamıştı.

Telif hakkı DHA Image caption Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gazetecilere gösterdiği "güvenli bölge" haritası

ABD Savunma Bakanı Mark Esper de Amerikan askerlerinin güvenli bölgede görev yapmayacaklarını söylemişti.

Türkiye, ABD ile varılan mutabakat için "ateşkes" ifadesinin kullanılmasını kabul etmiyor.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Bu bir ateşkes değildir. Ateşkes ancak iki meşru taraf arasında yapılır. Biz sadece operasyonun hedefi olan teröristlerin güvenli bölgeden çıkması için harekâta ara veriyoruz" demişti.

SDG'nin ana gövdesini Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) silahlı kanadı Halk Savunma Birlikleri (YPG) oluşturuyor.

Türkiye YPG'yi, PKK'nın Suriye'deki uzantısı olduğu gerekçesiyle "terör örgütü" olarak görüyor.