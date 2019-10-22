Diyarbakır'ın Kayapınar, Bismil ve Kocaköy ilçe belediyelerine kayyum atandı

Telif hakkı TWITTER Image caption Kocaköy Belediyesi Eş Başkanı Rojda Nazlıer (solda), Bismil Belediyesi Eş Başkanı Orhan Ayaz (ortada) ve Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz dün gözaltına alınmışlardı.

Pazaratesi günü düzenelen bir operasyonla gözaltına alınan Diyarbakır'ın üç ilçe belediye başkanı İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırıldı, makamlarına ise ilçe kaymakamları atandı.

Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz, Bismil Belediye Başkanı Orhan Ayaz, Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlıer, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan operasyon kapsamında Pazartesi sabah evlerinde gözaltına alınmıştı.

Orhan Ayaz hakkında "terör örgütü propandası yapmak" suçlamasıyla üç ayrı soruşturma açıldığı, ayrıca 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla da farklı iki soruşturma dosyasının olduğu belirtilerek İçişleri Bakanlığı onayıyla geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı ve yerine Bismil Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel'in Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği bildirildi.

Merkez ilçe Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz hakkında 'terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla iki soruşturma açıldığı ve dosyaların birleştirildiği belirtildi. Yılmaz'ın yerine Kayapınar Kaymakamı Ünal Koç görevlendirildi.

Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlıer de 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla hakkında soruşturma açıldığı ve gözaltına alındığı belirtildi. Nazlıer'in yerine ilçe kaymakamı Yusuf Turhan görevlendirildi.

Image caption Kayapınar Belediye binası önünde dün polis geniş güvenlik önlemleri almıştı.

Yerine kayyum atanan belediye başkanları 31 Mart'ta ne kadar oy almıştı?

Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz, 31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 66,35 oranla 104 bin 690 oy ile Kayapınar Belediye Başkanı seçilmişti.

Bismil Belediyesi Eş Başkanı Orhan Ayaz yüzde 71,34 oy oranı ile 39 bin 366 oy almıştı.

Kocaköy Belediyesi Eş Başkanı Rojda Nazlıer ise yüzde 61,67 ile 5292 oy almıştı.

Bu son atamalarla HDP'nin kayyum atanan belediye sayısı 11'e yükseldi.

31 Mart Yerel seçimlerinde 3 Büyükşehir 4 il, 50 ilçe, 11 belde belediyesi olmak üzere HDP toplam 69 belediyede seçimi kazanmıştı. KHK ile kamu görevinden ihraç oldukları için altı ilçe belediyesi başkanına mazbata verilmemişti.

19 Ağustos'ta Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları, Selçuk Mızraklı, Ahmet Türk ve Beida Özgökçe, İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden alındılar ve yerlerine il valileri kayyum olarak atandı.

18 Eylül'de Erzurum Karayazı belediye Eş Başkanı Melike Göksu'nun "Terör örgütü üyesi olmak' suçundan yargılandığı davası onanınca tutuklandı ve yerine kayyum atandı.

HDP'li Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş da, 12 Eylül günü Ağaçlar köyü yakınlarında bir minibüsün geçişi sırasında dokuz kişinin ölümüne neden olan mayın patlaması olayından sonra başlatılan soruşturmada tutuklanmış ve yerine kayyum atanmıştı.

18 Ekim'de Hakkari Belediyesi Başkanı Cihan karaman, Yüksekova Belediyesi Eş Başkanı

Remziye Yaşar, Nusaybin belediye eş başkanı Semire Nergiz görevden uzaklaştırılarak makamlarına kayyum atandı.