Telif hakkı DHA Image caption Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı'yken 19 Ağustos'ta görevden alınan, yerine kayyum atanan ve Pazartesi sabahı düzenlenen bir operasyonda gözaltına alınan Adnan Selçuk Mızraklı, "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı. Mızraklı, Diyarbakır D Tipi Cezaevine gönderildi.

"Terör örgütleriyle iltisak-irtibatı olduğu", "terör örgütlerine destek verdiği" yönünde tespit ve deliller bulunduğu iddia edilen Adnan Selçuk Mızraklı'nın Diyarbakır 3. Ağır Ceza Hakimliği'nin kararıyla tutuklanmasının gerekçelerinden biri, PKK'lı bir itirafçının savcılıkta verdiği beyan.

2016'da Nusaybin'de güvenlik güçlerine teslim olan Bermal kod adlı örgüt üyesi Mart 2019'daki beyanında, Mızraklı'nın özel bir hastanede genel cerrah olarak görev yaptığı dönemde, yaralı bir örgüt mensubunu ameliyat ederek güvenlik görevlilerine bildirmeksizin ertesi gün taburcu ettiğini iddia etmişti.

Mızraklı ise ifadesinde örgüt mensubunu ameliyat ettiğine dair iddiaları reddetmiş ve itirafçının beyanlarını üçüncü şahısların ağzıyla verdiğini söyledi:

"Kendisinin, bizzat örgüt mensubunu tedavi ettiğime dair bir bilgisi ve görgüsü bulunmamaktadır. Kıdemli cerrah olduğum için icap nöbetim bulunmamaktaydı. Tanık beyanlarında hastanın bağırsağının ameliyatla kesilip alındığından bahsetmiş.

"Tıp kuralları gereği böylesi bir ağır ameliyattan sonra ertesi gün taburcu olması hayatın olağan akışına aykırıdır. Bu durum bile tanık beyanının gerçeği yansıtmadığını gösteriyor."

Mızraklı'ya yöneltilen diğer suçlamalar neler?

Yerine kayyum atanan Adnan Selçuk Mızraklı'ya isnat edilen bir diğer suçlama ise 677 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan "PKK / KCK terör örgütüne müzahir olduğu değerlendirilen" Sarmaşık Yoksullukla Mücadele Derneği'nde 6 yıl Genel Başkanlık yapması.

Mızraklı savunmasında, Sarmaşık Derneği'nin kentteki yoksullara sarf eden yardım organizasyonu olduğunu, defalarca İçişleri Bakanlığı denetiminden geçtiğini ve bu denetimlerde kanuna aykırı herhangi bir aykırı hususun tespit edilmediğini vurguladı.

Savcılık iddianamesinde Mızraklı'ya yöneltilen bir diğer suçlama ise "PKK'nın çağrıları üzerine", örgütün eylem ve faaliyetlerinin övüldüğü eylem ve etkinliklerine katılması.

Mızraklı savunmasında bu iddialara da karşı çıktı ve söz konusu etkinliklerin, üyesi olduğu partinin faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştiğini ve bu organizasyonlarda yasa dışı herhangi bir eylemin gerçekleşmediğini söyledi.

"Bu tarz eylemlere katılmadım, şahsım genelinde partimin faaliyetleri kriminalize edilmektedir" diyen Mızraklı, örgüt üyeliği iddialarını da kabul etmedi.

Mızraklı'nın avukatları, müvekkillerine karşı ifade veren tanığın beyanını 2016'da yakalandığı zaman değil, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerden 10 gün önce verdiğini belirttiler ve bu beyanların düzmece olduğunu savundu.

Avukatlar, dosyada gizlilik kararı olmasına rağmen gözaltının olduğu saatlerde bir internet sitesinde itirafçının beyanlarının yayınlandığını açıkladı.

"Sadece bu durum bile soruşturmanın bir suç soruşturması olmadığını, suç soruşturması görünümü altında müvekkilin tutuklanmasının amaçlandığı anlaşılmaktadır" diyen avukatlar, suçlamalara karşı çıktılar. Savcılığın öne sürdüğü paylaşımların önemli kısmının Mızraklı'nın milletvekiliyken TBMM kürsüsünde öne sürdüğü fikirler olduğunu söylediler.

Diyarbakır 3. Sulh Ceza Hakimliği, kuvvetli suç şüphesini gösterir somut delilerin mevcut olduğunu belirterek tutuklama kararı verdi ve Mızraklı tutuklanarak Diyarbakır D Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Image caption Adnan Selçuk Mızraklı

Adnan Şelçuk Mızraklı kimdir?

Adnan Selçuk Mızraklı, 1963 yılında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Eskişehir'de tamamladı. 1988 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.

Yozgat ve Ankara'da bir süre hekimlik yapan Mızraklı, 1991-1996 yılları arasında Dicle Üniversitesi'nde Genel Cerrahi uzmanlığı eğitimini tamamladı. 1996-2005 yılları arasında Diyarbakır Devlet Hastanesi'nde, 2005-2018 yılları arasında Diyarbakır'daki iki ayrı özel hastanede genel cerrah uzmanı olarak görev yaptı.

Mızraklı, 2006 yılında kurulan Sarmaşık Yoksullukla Mücadele Sürdürülebilir Kalkınma Dermeği'nin çalışmalarında görev aldı. Dernek bünyesinde kurulan Gıda Bankaları ile 5400 aileye (yaklaşık 32 bin kişi) gıda yardımı yapılıyordu. Mızraklı'nın genel başkanlığını yaptığı bu dernek, 22 Kasım 2016 tarihli ve 677 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatıldı.

2008-2010 yılları arasında Diyarbakır Tabip Odası Başkanlığı'nı da yapan Mızraklı, 2009 yılında Demokratik Toplum Kongresi'nin çalışmalarında yer aldı, kongerinin 1. dönem daimi meclis üyeliği görevinde de bulundu. Mezopotamya Vakfı Üniversitesi Kurucu Yönetim Kurulu Başkanlığının yanısıra Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu ve Güney Doğu Avrupa İş Birliği Süreci Parlamenter Asamblesi (GDAÜPA) Türk Grubu Üyeliği de yaptı.

2018 yılında siyate atılan Mızraklı, 24 Haziran 2018'de yapılan genel seçimde Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) Diyarbakır Milletvekili seçildi.

Mızraklı, 10 ay sonra 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde yüzde 62,93 oyla Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Belediye başkanlığının 5. ayında, hakkında devam eden soruşturmalar gerekçe gösterilerek İçişleri Bakanlığı kararı ile görevden uzaklaştırıldı ve yerine Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu Belediye Başkan Vekili olarak atandı.