İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Meclis'te bir grup gazetecinin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Barış Pınarı Harekâtı'na vatandaşın da muhalefetin de destek verdiğini belirten Akşener, "Trump'ın mektubunu böyle savuşturmuş olmanın vatandaşı müthiş rencide ettiğini görüyoruz" dedi. Yeni kurulacak siyasi partilerin "AKP havzasından" oy aldığını belirten Akşener, bu nedenle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin matematiksel olarak mümkün olmadığını savundu.

Meral Akşener, Türkiye'nin Suriye'de Barış Pınarı Harekâtı'nı düzenlemesinin haklı gerekçelere dayandığını söyledi.

"Orada netice itibariyle görevini yerine getiren Mehmetçik" diyen Akşener, ABD ile varılan mutabakat konusunda hala birçok soru işareti olduğunu söyledi, ABD Başkanı Donald Trump'ın 9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mektuba karşılık verilmemesini de eleştirdi:

"Tamam masaya da oturuldu ama mutabakat metninde havada o kadar çok şey var ki, onlar nasıl olacak? En önemlisi YPG'nin PKK'nın elindeki silahları kim teslim alacak? Ama netice itibariyle, hele mesela ölçtürülmüş bir bilgi bu; Trump'ın mektubunu böyle savuşturmuş olmanın vatandaşı müthiş rencide ettiğini görüyoruz."

Akşener, "Bu konuda anket mi yaptırdınız?" sorusu üzerine ise alanında uzman isimlerle çalıştıklarını ve bu verilerin de yapılan "değerler araştırması" sonucuna dayandığını ifade etti.

TBMM

'Parlamenter sisteme destek arttı'

Meral Akşener, kendilerine gelen araştırma sonuçlarına göre "parlamenter sisteme desteğin arttığını" vurguladı.

Akşener, yaptıkları değerler araştırmasının sadece mektup meselesi değil, hükümet sistemiyle ilgili de önemli veriler sunduğunu anlattı:

"Çünkü yürümüyor buradaki iş, vatandaş gördü. Yürümüyor, bir tek kişinin her şey hakkında karar vermesi… Günlük hayatla ilgili bir hukuki bir mesele yaşadınız, insanlar kendini güçlü hissetmiyorsa verilen karardan emin değil. 'Bana haksızlık yapıldı' diyebiliyor. Hukukun üstünlüğünün algılanması yerlerde.

"Parlamenter sistemde, Meclis'in öyle ya da böyle bir denetleme imkanı vardı. En azından kanun Meclis'ten geçmek zorunda. İktidarın gücü ne olursa olsun gelip, orada muhalefet partileriyle genel manada bir uzlaşma zemini arardı ve milletvekili kendini güçlü hissederdi.

"Şöyleydi milletvekili parlamenter sistemde: Vatandaşın sorunlarını hem Meclis'e hem de bürokrasiye, yürütmeye iletebilen, bunun takibini yapabilen bir konumdaydı. İktidar milletvekilleri icrayı yürütür, muhalefet milletvekillerinin de pozisyonu halkın avukatlığını yapmaktır. Şimdi milletvekilinin vatandaşın sorununu iletebileceği bir alan olmadığı için, o da vatandaştan kaçıyor."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

'Erdoğan'ı ilk kez öngöremiyorum'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hep rasyonel tarafı yüksek bir siyasetçi olarak gördüğünü söyledi. Akşener bununla birlikte, son gelişmeler ve yeni hükümet sistemindeki konumu nedeniyle atacağı adımlar konusunda Erdoğan'ı ilk kez öngöremediğini de belirtti. Bunun nedenini ise şöyle açıkladı:

"Şu dönemde bu cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin getirdiği bir pozisyonu var. O pozisyonun gereği öngörülebilir görmüyorum. Şu öngörüm var; mümkünse 2023'e kadar götürmeye gayret ediyor. Ama ekonomi sebebiyle bunu götürebilecek mi, götüremeyecek mi onu öngöremiyorum.

"Mesela eskiden tanıdığım Tayyip Erdoğan, bizim ısrarla parti olarak söylediğimiz iyileştirilmiş parlamenter sisteme dönüşün üzerinde en azından arkadaşlarını çalıştırırdı dün olsa. Yani kendisi açısından da bir faydaya yönelik bir iş bu."

Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül, Ali Babacan

'Yeni partilerin oy aldıkları seçmen AK Parti havzası'

AKP'den ayrılan eski Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Başakan Ali Babacan ile eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı yeni partileri "kazanım" olarak gören Akşener, bu oluşumların "kamplara bölünen Türkiye'yi rahatlatacağını" düşünüyor.

Yeni partilerin AKP'den oy alacağı tahminini dile getiren Akşener, üyesi oldukları kamuoyu araştırma şirketlerinden gelen verilerin de bu tahminini doğruladığını ifade etti.

Akşener, "Oran önemli değil, (yeni partiler) daha kurulmadan da şudur budur demek de doğru değil ama yeni partilerin oy aldıkları seçmen AK Parti havzası. Dolayısıyla dediğim şey o zaten, matematiksel olarak yetmiyor Tayyip Bey'in seçimine" dedi.

'İki partinin de yaşayacakları var'

Akşener, kurulacak yeni partilerin "işlerinin kolay olmayacağını" ifade ederken, İYİ Parti'nin kuruluş sürecinde yaşadıkları zorlukları örnek gösterdi.

CHP'nin 15 milletvekilini geçici olarak partisine göndermesiyle 24 Haziran 2018'deki seçime girebildiklerini anımsatan Akşener, "Demokrasi tarihimiz bunu yazacak, biz öldükten sonra da yazacak" dedi.

Yeni kurulacak partiler için de benzer baskı süreçlerinin yaşanabileceğine işaret eden Akşener, bu konuda şu görüşleri dile getirdi:

"Benim şahsen yaşadıklarım var, partimin yaşadıkları var, arkadaşlarımın şahsen yaşadıkları var. Yani çok güllük gülistanlık bir sistem olmuyor. Bu arkadaşlarımıza; Sayın Babacan'a, Sayın Davutoğlu'na henüz çemkirmenin dışında bir şey yok. Bize fiili durumlar olmuştu. Şimdi onlarla ilgili nasıl bir tavır ve davranış alınacak bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var; Sayın Erdoğan kesinlikle sert davranır ama partisinin içinde bu sert davranabilme imkanına sahip mi onu bilmiyorum.

"Kim ne kadar dayanır? Çok zor bir süreç o. Dolayısıyla parti kurulduktan sonra, o bir mücadele gerektiriyor, Mücadeleyi verecektir muhtemelen arkadaşlar."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

'Kemal Bey'in açıklamaları muteberdir'

Akşener'e yöneltilen sorulardan birisi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Millet İttifakı'nın parçalanması önemli" yönündeki sözleriydi. "Çok ayıp" diyen Akşener, CHP ve İYİ parti sözcüleri arasında HDP ile yakınlaşma üzerinden yaşanan tartışmaya da şu sözlerle nokta koydu:

"Kemal Bey'in açıklaması bizim için muteberdir. Siyasi partilerde elbette demokrasiyi uygulamaya kalkıştığınız zaman farklı farklı görüşler olabilir. Ama genel başkan Sayın Kılıçdaroğlu, onun yaptığı bir açıklama var, o beyan esastır."

'Sayın Gül hakkında bir bilgi olmadan konuşmak doğru değil'

Ali Babacan hareketine destek veren 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, bir sonraki seçimde cumhurbaşkanlığına aday olması halindeki tutumunun sorulması üzerine Akşener, "Rahmetli Demirel'in bir sözü var ya hani doğmamış çocuğa don biçmemek diye. Şimdi çok hızlı değişiyor her şey. Yani hep beraber Mehmetçiğin arkasında durduk aynı gün meğerse Trump büyük hakaretler içeren bir mektup yazmış. Yani her dakika bir şey değişiyor Türkiye'de, Sayın Gül hakkında bir bilgi olmadan da konuşmak doğru değil. Dikkatli oluyoruz biz bu konuda. Ama samimiyetle her iki partinin de kurulmasının Türkiye için faydalı olacağına inanıyorum" yanıtını verdi.