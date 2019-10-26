Erdoğan'dan uluslararası topluma Suriyelilerle ilgili mesaj: Projelerimize destek verilmezse sınırlarımızı açarız, yürüsünler Avrupa'ya

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu üyesi olduğu kurul toplantısında yaptığı konuşmada Suriye'deki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Ülkemizdeki 3 milyon 650 bin Suriyelinin ilk etapta 1 ile 2 milyonluk kısmının geri dönüşü için geliştirdiğimiz projelere destek verilmezse sınırlarımızı açmaktan başka çaremiz kalmaz. Açarız sınırları yürüsünler Avrupa'ya" dedi.

Erdoğan, Barış Pınarı Harekâtı'na ilişkin de "Suriye'den ülkemize yönelen PKK/YPG ve DEAŞ saldırılarını önlemek için bir güvenli bölge tesisi için çalışıyoruz. Hamd olsun bu hedefimize büyük ölçüde ulaştık" diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasının bir kısmı şöyle:

"Suriye'de faaliyet gösteren diğer tüm güçlerin, rejimin ve terör örgütlerinin aksine biz her ne sebeple olursa olsun bölgede tek bir damla dahi masum kanı dökülsün istemiyoruz. Bunun için bıçak kemiğe dayandığında elbette güç kullanmaktan çekinmiyoruz ama ilk tercihimiz daima meselelerimizi suhuletle çözmekten yanadır. Amerika ve Rusya ile vardığımız mutabakatların sebebi budur. Yoksa Türkiye terör örgütünü bulunduğu her yerde ezip geçecek güce, imkâna ve kararlılığa sahiptir.

"Uluslararası toplumdan beklentimiz sınırlarımızın güvenliği ile ilgili hassasiyetimize saygı gösterilmesi ve ülkemizdeki Suriyelilerin geri geri dönüşü ile ilgili projelerimize destek verilmesi. Bunlar dürüst değiller.

"Güvenli bölge ile ilgili plan ve projeleri kendilerine takdim ettim BM'de. Bakıyorlar 'Güzel'. Güzelse o zaman katkıda bulunun, destek verin. Burayı beraberce yapalım. İnanın yoklar. Hep yalan.

"Biz gerekirse Tel Abyad ile Resulayn arasında bir güvenli bölge ile beraber mültecilerin yaşayabileceği konutları, sosyal donatı alanlarını yapacağız ve dünyaya da bunu ispat ederek göstereceğiz ve 'işte Türk milleti budur görün' diyeceğiz."